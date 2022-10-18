我国9月非石油出口 增长放缓至3.1％ 经济师：明年前景不容乐观

我国非石油国内出口（NODX）连续22个月扩张，9月份同比增长3.1％，但增长持续放缓，并且低于市场预期。这主要是受全球增长前景减弱和经济衰退风险上升所拖累。

经济师普遍认为，电子产品出口维持疲弱，尤其是对东北亚地区的出口继续受中国市场影响，明年非石油国内出口可能陷入萎缩。

新加坡企业发展局星期一（10月17日）发布数据显示，在非电子产品出口增长放缓以及电子产品出口大幅下滑的情况下，9月份非石油国内出口增长明显放缓，低于8月份的11.4％增长。这也低于彭博社调查的6.9％中位数预估增长。

经季节性调整，9月份出口环比下跌4％，延续之前一个月的跌势。

在电子出口方面，继8月份同比萎缩4.5％后，9月份电子出口继续下跌，而且跌幅扩大至10.6％。出口品减少最多的是集成电路、磁盘媒体产品和电脑零件。

对中国市场出口减少33.8％

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼说，电子出口下跌跟同月份电子业采购经理指数的下滑趋势一致。由于通货膨胀和高利率影响，全球晶片和电子产品需求减弱，主要晶片制造商如三星（Samsung）、微半导体（AMD）和台积电（TSMC）的业绩都未达到预期，电子业预料持续低迷。

非电子出口方面，9月份同比增长7.6％，但比8月份的16.9％增长来得低。带动非电子出口上扬的主要为测量仪器、药剂和非货币黄金（non-monetary gold）。

9月份总贸易额同比增加20.7％，但经季节性调整，环比下降1.5％，报1165亿元。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充指出，如果剔除价格上涨的影响，9月份实际非石油国内出口同比萎缩3.5％，说明我国近期出口增长是出口价格上涨所驱动，而非出口量增加。

他说：“从势头上看，名义和实际非石油国内出口在9月份环比继续萎缩，符合我们的预期，同时意味着今年剩下几个月的环比增长将表现疲弱。”

整体上，我国对10大市场的非石油国内出口下滑，当中跌幅最显著的是中国大陆和香港，分别减少33.8％和16.7％。

华侨银行首席经济师林秀心说，中共总书记习近平在二十大演讲上并没有提到放宽冠病清零政策或提出加大政策刺激力度，加上美国禁止半导体晶片出口到中国，中美关系仍旧紧张。短期内，东北亚市场的疲软继续是影响区域制造业发展势头的重要因素。

大华银行高级经济师柳天成认为，本地电子出口疲弱，中国市场影响是关键一环。但到G3集团(美国、欧元区、日本）市场的出口也放缓，说明全球需求在一连串货币政策收紧下已开始倒退。

多数经济师保留今年全年国内非石油出口增长5％至8％的预测，但基于电子业疲弱和非电子出口增长趋缓，他们认为下来出口可能转为负数。

蔡学敏和李主礼说：“我们保留对今年非石油国内出口增长5至6％的预测，但调低2023年预测到负4％至负1％。”