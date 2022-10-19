市建局修条例增加市区居住人口 中央区住宅项目 至少两成单位面积不小于70平方米

从明年1月18日起，中央区所有组屋、共管公寓以及有住宿的商业和混合用途项目，至少两成住宅单位的面积不能小于70平方公尺（约753.47平方英尺）。

分析师认为，修订条例有助增加中央区的居住人口，满足不同的家庭规划需求，让中央区更有活力。

市区重建局星期二（10月18日）在网站上发布通告，修订中央区非有地住宅项目的较大单位比率，鼓励更多人住在中央区。

市建局说，它留意到中央区住宅单位的面积有持续缩小的趋势，因此修订指导原则，以确保中央区的住宅维持良好的单位面积组合。

中央区横跨11个规划区，包括欧南园、博物馆区、纽顿、里峇峇利、新加坡河、滨海南、滨海东、海峡景（Straits View）、梧槽、乌节和市区核心（Downtown Core）等。

市建局通告说：“随着生活方式需求转变，中央区的规划目的已转为具吸引力的生活、工作和休闲地区。因此，我们一直努力为中央区引入更多混合用途项目，以鼓励更多居住人口（包括家庭），让我们的市区更具活力。” “考虑到中央区的空间限制，70平方公尺的门槛对小家庭来说是合理的单位面积。市建局并没有对中央区单位总数设限，因为这些地区一般都有良好的公共交通服务，居民较不依赖私家车。因此，新发展项目不太可能对当地基础设施造成压力。”

市建局在2018年针对中央区外的住宅项目推出指导原则，将单位的平均面积从至少70平方公尺增加到至少85平方公尺（914.93平方英尺）。当局也要求发展商开发的住宅项目，至少两成单位的面积须为100平方公尺或以上，最多两成单位的面积可小于50平方公尺。这意味着发展商在项目中可建单位总数减少，单位平均面积相应增大。

高力国际新加坡研究主管何俐慜认为，修订中央区住宅项目较大单位的比率是适时的调整，因为中央区新住宅单位的面积中位数已从2017年第三季的94平方公尺，缩小至今年第三季的73平方公尺。

分析师：应在中央区开办更多学校和教育机构

“所以，当局要求至少两成单位的面积在70平方公尺或以上，是合理的限制，能确保发展商提供良好的单位面积组合，满足不同家庭规模和细分市场的需要。”

何俐慜说，如果当局不修改指导原则，中央区将充斥大量较小型单位。

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文说，条例修订的目的是要确保中央区有足够的亲家庭住宅单位，从而增加那里的居住人口。他估计当局也考量到市区接下来的规划，如打造充满活力的市中心，将它延伸到南部濒水区，成为集生活、工作和休闲于一体的活力社区。

他建议当局在中央区开办更多学校和教育机构，因为方便孩子上下学是许多年轻家庭购房时的重要考量。

合登集团高级研究主管李思德说：“这项修改预料会带动市区出现更多较大面积的单位。不过它对整体中央区的影响微乎其微。因为目前中央区大多项目都符合新条例。”

从集体出售的角度看，他认为这可能造成发展商的成本增加，利润减少，继而影响中央区一些集体出售项目的成功率。