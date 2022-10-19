五领域推出更新版产业转型计划 到2025年料创造至少1万3400份新工作

政府为电子、宇航、能源与化学、精密工程和物流等五大领域推出产业转型计划（ITM）的更新版，到2025年预计创造至少1万3400份新工作，并帮助我国实现到2030年的10年内，把制造业增值提高50％的总体目标。

未来五年初步投入1.2亿元 设氮化镓科研中心

此外，我国未来五年将初步投入约8500万美元（1亿2080万新元），建立新加坡氮化镓科研中心（National Gallium Nitride Technology Centre），以掌握氮化镓作为晶片的新兴材料所带来的增长需求。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（10月18日）在工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会开幕式上讲话时，做出以上宣布。

经济发展局的文告指出，五个ITM更新版将通过支持研发、精深科技创新、广泛的数码化和环境可持续发展来提升本地公司的能力。

ITM更新版将致力于促进本地中小企业、大型国际公司和高等学府之间的伙伴关系，以协助中小企业采用新科技和建立能力，掌握全球商机。

王瑞杰指出，更新版ITM 2025以创新、可持续发展和人才为主题，以强大的连接性为基础。

“ITM是我们集体变革的路线图。这套（更新的）ITM彰显我们致力于让新加坡成为更智能、环保和互联互通的先进制造中心，同时让合作伙伴和人才成为创造变革的核心。”

根据经发局数据，制造业是我国经济的最大组成部分，占去年国内生产总值的22％。去年，我国有45万零400份制造业工作，占总数的八分之一。

制造业增值在2021年增长13.2％，今年上半年增长5％以上。增值是产品的价值扣除成本如原材料、薪金、租金和税金等所得。

谈到新加坡氮化镓科研中心的设立，王瑞杰指出，半导体是我国先进制造业的重要组成部分，占本地制造业增值的三分之一以上。

氮化镓是晶片的一种新兴材料，在高电力下表现更可靠，尤其是在6G通信等新兴领域，这可能是一个高增长的市场领域。中心由新加坡科技研究局负责。

制造业手册助雇主吸引和留住人才

另一方面，制造业雇主手册也在博览会上推出，该手册是为应对制造业吸引和留住人才的挑战而量身定制，由精密工程科技协会和人力资源专才学会编订。

ITAP博览会今年迈入第五个年头，实体活动在新加坡博览中心举行，有来自20多个国家的超过200个参展商参与，预料吸引1万8000人出席，其中1万人亲临现场。