崭新公寓由名家设计 展现奢华典范

位于第10邮区武吉知马路,永久地契的公寓PERFECT TEN由国际知名的新加坡建筑设计公司DP Architects设计,从内到外,以现代风格融入大自然精髓,完美诠释第10邮区的生活,展现奢华生活的典范。

PERFECT TEN坐落在武吉知马路的黄金地段,24层楼的高楼,可拥广阔的视野。(图/PERFECT TEN提供)

融入日式建筑设计概念

PERFECT TEN的设计灵感来自日式建筑概念“间”。“间”的建筑概念,是指日本传统房屋室内,由移门隔开的空间。这种隔开的空间是流动的,变化的,蕴含多种可能性。

耸立在武吉知马路上两座24层楼的公寓PERFECT TEN,以精心的建筑设计,为大部分住户提供既无阻挡视线的景观,又可以拥有高隐私的生活空间。PERFECT TEN 80%的公寓单位都面向武吉知马自然保护区,远处的绿荫一览无遗;其余的单位则面向城市风景,入夜灯光璀璨。

公寓离开武吉知马大路约100公尺,从大路引入公寓约80公尺长的车道上两旁绿木林立,车道尽头的上落客区,堂皇的流水景石墙迎接归来的主人和访客,凸显住客的尊贵身份。

层层叠进的设计,将“间”的概念灵活运用,把你带入引人入胜的完美家园。

PERFECT TEN的建築设计,以现代风格融入大自然精髓。(图/PERFECT TEN提供)

PERFECT TEN 80%的公寓单位都面向武吉知马路和自然保护区,其余的单位则面向城市风景。(图/PERFECT TEN提供)

消闲设施齐全

PERFECT TEN的消闲设施设备齐全。50公尺长的无边界泳池就在入口处,台阶瀑布流水淙淙,带来丝丝凉意。空间有庭院、户外烧烤台、聚会的凉亭、阅读的小亭、莲花池等。

50公尺长的无边界泳池。(图/PERFECT TEN提供)

除了有标准型泳池外,还有儿童泳池,最难得的是有水中运动池、瑜伽运动处。横跨泳池的会所设有健身室、蒸气室、私人宴会厅,适合独处或与家人朋友一起享受高级会所的不同感受。

屋顶花园是PERFECT TEN的亮点,跨越两座公寓,有美丽的花园景观、水力按摩池、观景台等。是与家人在晚餐后,欣赏落日余晖,共赏明月,或邀请三五好友茗茶浅酌的绝佳地点。远眺市区风景,高楼凉风习习,绝对是放松心情的好去处。

精致室内装潢 配名牌家用产品

细节成就完美。公寓的室内装置采用最优质的欧洲家用产品和豪华配件,三卧房单位用的包括德国的Miele及Gaggenau系列产品,将舒适、精致和品质融入真正的现代生活方式。

公寓的室内装置采用最优质的欧洲家用产品和豪华配件。(图/PERFECT TEN提供)

三卧房的示範单位结合自然元素和开放式设计,搭配3.225米挑高的天花板,斜角伸出的阳台面对无阻景色,营造无限的空间感。三卧房单位的主衣柜内尽善尽美,配有专为女士们放置美容用品的迷你冰箱,个人保险箱、照明和除湿器,所有这些配置都专业地隐藏在衣柜内。

三卧室单位的主衣柜内尽善尽美,内有乾坤,深受女士们欢迎。(图/PERFECT TEN提供)

所有的单位都装有电子智慧家居设备,用手机就可以控制家里的冷气、灯光、视像门铃系统和电子锁。

PERFECT TEN结合精致的材料与卓越的工艺,带给屋主的不只是个安身的住所,更实现完美的住宅空间。

买家点评优质设计

陈女士:PERFECT TEN金黄色的玻璃阳台,凸显建筑的完美设计。(图/PERFECT TEN提供)

赞:大气外观 高档室内装潢

科技产品公司老板陈女士在第10邮区寻找理想的公寓,看到PERFECT TEN大气、豪华的外观后,深受吸引。金黄色的双塔线条,给人不同层次的豪华感是她最欣赏的建筑设计。

陈女士在乌节路也有一套公寓。“我认为与附近的发展项目相比,PERFECT TEN的性价比非常高,值得投资。而且公寓内外的设计尽显尊贵,对我很重要。”

她购买了一个两卧房式单位,室内采用的高档建材和配备、协调有致的装修颜色、睡房的布局非常合心意,挑高的天花板更是她见过的公寓里少有的。

她的公寓面对泳池,喜欢游泳的她更不会错过公寓落成后,在50公尺长的泳池徜徉,享受人生。

孙淑媛:PERFECT TEN就在新加坡女子学校一公里范围内,住在这里将来给女儿报读小学较有优势。(图/PERFECT TEN提供)

赞:80公尺长车道有气派

房地产经纪孙淑媛被进入公寓的80公尺车道深深吸引,因为这是非常少见的长车道。一下车看到的流水景石墙也让她惊艳,入口大厅的设计更是气派非凡。

她觉得她选购的两卧房式,面积不大不小,正适合一家三口,整个设计布局非常适用美观。她喜欢有可隔间的厨房,烹煮时油烟不会散到客厅,而厨房还有窗口,非常通风。厨房的设备齐全,包括洗衣机和烘干机。私人电梯直到门口,对她来说,也是PERFECT TEN重要的卖点。

作为房产经纪,看过的房子无数,以她的专业经验来看,有些售价更高的公寓,论设计、论建材都比不上PERFECT TEN,所以她认为她的这项投资肯定物超所值。

赞:室内布局佳 不浪费空间

银行沟通和数据行销主管韩太太表示,她和他先生对建材和室内装修材料非常挑剔,但这发展项目非常合他们心意,特别是室内布局很好,阳台大小恰当,不会浪费空间。

她购买的是两卧房式单位,平日喜欢邀请朋友来聚会,所以有个好会所对她很重要,以后会所或泳池旁将是她举行聚会的好地方。标准长型的泳池更是她的最爱。

项目亮点

私人宴会厅,让住户与家人、亲友享受欢乐时光。(图/PERFECT TEN提供)

永久地契:坐落在黄金地段,两座各24层楼的高楼,共有230个两卧房和三卧房单位。

匠心设计:以优质建材,打造舒适奢华的居住空间,尽显与众不同的气派。

私人电梯:所有三卧房单位和部分两卧房单位都享有直达单位的私人电梯,保障居民隐私。

专用的设施和消闲空间:住客俱乐部拥有多项设施,包括50米无边界泳池、私人宴会厅、儿童游乐场、屋顶花园等,最适合与家人及亲友享受欢乐时光。

名家出品:发展商是长江实业集团有限公司属下成员公司——Property Enterprises Development(Singapore)Pte Ltd。

【本文由PERFECT TEN呈献】