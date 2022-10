SGTech白皮书：未来五年 全球数码信任市场年复合增长料达15％

我国数码信任(Digital Trust)市场规模目前17亿元,未来五年料扩大至48亿元。新加坡有望成为备受信赖的全球数码和数据节点,这将带来外溢效应,巩固我国作为全球商业枢纽的地位。

全球数码信任市场规模预计将从今年的3850亿元,增至2027年的7650亿元,年复合增长率(CAGR)15%。其中新加坡目前占17亿元,未来五年预料扩大至48亿元。

此外,新加坡有望成为备受信赖的全球数码和数据节点,这将带来外溢效应,巩固我国作为全球商业枢纽的地位。

新加坡科技工商协会(SGTech)星期四(10月20日)发表名为“数码信任:解开数码经济下一波增长”(Digital Trust:Unlocking the Next Wave of Growth in the Digital Economy)白皮书并做出上述结论。

本地数码信任领域目前聘雇员工约1万5000人,到2027年有望增至3万4000人至4万5000人。

SGTech旗下数码信任委员会今年1月至8月梳理现有资料及对逾80名行业领袖展开调查后,集结为上述白皮书。

SGTech主席黄伟明强调,全球数码经济的前景取决于经济体、公司和个人之间相互交易是否存在信任,“SGTech相信数码信任是克服这个领域挑战的关键。新加坡有机会打造成备受信赖的全球数码和数据节点,这将进一步加强我们作为全球商业枢纽地位。”

黄伟明在白皮书发布会上接受《联合早报》访问时指出,数码信任的覆盖范围其实很广泛,可以理解为人们对数据在新加坡传输、存储和交换的信任,这涉及到专业服务和法规政策,能延申至碳信用和比特币等代币的交易。

白皮书提五建议

根据白皮书,SGTech列出五项建议准备提交给政府参考,包括在全球及区域展现数码信任政策方面的领导地位;专业化相关员工;拓展企业数码信任能力、产品和服务;促进无缝跨境交易;以及建立精通数码信任的消费者。

所谓数码信任,是指参与者有信心能在数码生态系统以透明、可靠和无摩擦方式安全交互。数码信任领域细分不同行业,包括网络安全、数码信任咨询、数码身份、网络保险、分布式账本技术(distributed ledger technology,简称DLT)、隐私增强技术(privacy enhancing technologies,简称PETs)以及治理、风险和合规解决方案等。

数码信任委员会主席邢俊泰说:“我们对数码信任的较广泛定义很关键,让利益相关者可以了解数码信任领域的增长机遇,不局限在网络安全,还有其他新的增长渠道。”

数码信任委员会执行委员黄正豪指出,数码信任领域将带来许多新的职业机会,不仅需要律师和咨询专家为企业在网络安全和认证等方面提供意见,也可能催生首席信任官这项新职务,全方位协助企业如何防范风险及创新运用数据。