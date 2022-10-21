经济学人报告：全球明年经济增长将大幅放缓 亚洲经济持稳企业能抵御下行风险

由于俄乌冲突推高了能源、食品和大宗商品等成本，全球通胀水平可能保持在6.3％的高位，这也打乱欧美从疫情中复苏的进程。

随着全球经济放缓，欧美企业如今面临更大风险，而亚洲经济相对持稳，企业料能更好的抵御经济下行风险。

经济学人智库（EIU）发布的最新报告预计，2023年全球经济增长将大幅放缓，实际国内生产总值（GDP）增长仅为1.6％，低于2022年的2.8％和2021年的5.7％。

由于俄乌冲突推高了能源、食品和大宗商品等成本，全球通胀水平可能保持在6.3％的高位，这也打乱欧美从疫情中复苏的进程。不过，受到中国经济小幅反弹的带动，预计2023年亚洲的GDP增幅将与2022年持平，达3.5％，亚洲企业也更有能力抵御经济风险。

报告指出，在经济增长放缓、物价飙升、各国之间利率不均衡上升以及国际政治环境紧张加剧的背景下，全球金融业者也将面临更严峻的形势，一些新兴的金融科技公司或将大量倒闭。

半导体业面临两大挑战

幸运的是，过去10多年，相关金融企业放弃非核心业务和市场，巩固了资本状况和流动性，因此抗风险能力有所提升。从长远来看，金融业也将从数码服务的普及、储蓄需求扩大以及企业可持续转型的投资需求上升中受益。

一般而言，利率上升会扩大银行息差、提高保险公司和基金管理公司的投资组合回报率，有益于金融企业。虽然西方金融企业的息差近期有所扩大，但报告预计，随着消费和投资信贷需求的减弱，息差将很快再次收窄，中国、日本和亚洲其他大部分地区的息差将保持稳定。

在科技方面，报告指出，全球半导体业面临市场和地缘政治的两大挑战。从市场角度来看，某些部件将出现短缺，另一些将过剩，复杂的机械将面临更长的生产周期，对定制晶片而非大众需求晶片的需求将不断增加。从长远来看，即使个人电脑和智能手机等传统产品销量趋于稳定，但在数码化转型的需求和元宇宙的兴起带动下，对晶片的需求也将保持强劲。至于地缘政治，半导体将继续成为中美科技霸权之争的关键环节。

报告也预计，由于仍需投资于5G和光纤网络，亚洲将继续有更多电信运营商寻求整合，尤其是在有四个或更多运营商的市场中。