星展：电商为增盈利减少折扣优惠 实体店将受惠

电子商务企业为追求盈利，减少给出消费折扣优惠，外加物流成本上涨导致送货费提高，电商商品价格比实体商高出多达三成。

星展集团日前发布互联网和消费者行业报告，分析师预计电商售卖的产品价格上扬，特别是小数额商品购物，会促使更多消费者回返实体店购物，因此看好本地超市昇菘（Sheng Siong）的股票前景。

根据报告，由于电商企业专注于盈利，提高对商家的平台抽成，造成商家大幅提高平台产品售价，特别是小数额商品交付变得更昂贵。

报告以冬海旗下电商平台Shopee为例说：“Shopee最广为人知的市场策略，就是通过提供免费送货和优惠券等方式，在短时间内争取市场份额。用户可用这些优惠券抵消部分或全额送货费用。不过现在物流成本日益增长，Shopee开始对较小数额商品征收较高送货费。我们认为，这将让消费者考虑从实体店购买商品，对实体店经营者有利。”

报告还指出，在比较昇菘超市和Shopee商城的较小数额订单时，昇菘的价格低了10％至30％。

比如消费者在昇菘超市购买一盒鸡蛋（30个）、一公升牛奶和一包卡夫菲力乳酪（Kraft cheese，12片），加上包装和运输费，预计共30.60元，如果通过Shoppee商城购买则需36.30元，多出了20％。

唯有160元以上的较大订单，Shopee给较大运费折扣，商城价格才大致与昇菘处于相同水平。

电商增长放缓

以整体市场而言，市场研究机构eMarketer的数据显示，东南亚电商销售今年预计增长20.6％至897亿美元（1280亿新元），低于2020年的58％增长和去年的26.1％增长。今年至2024年的年复合增长率也预计下降至13.5％。

反观实体店，去年销售增长平缓，但疫情缓和带动消费者的报复性消费，今年强劲增长7.9％，今年至2024年的年复合增长率预计为6％，2024年总销售额达到1.1万亿美元。

报告说：“电商增长正放缓，实体零售商却将在明年复苏，况且电商增长预测还存在下行风险，因为电商企业大幅减少折扣，物流成本也大幅上升。”

在这情况下，分析师看好昇菘这只消费股，认为它处于有利地位，是疫情措施放宽的受益者之一，同时在高通货膨胀环境中，消费者会退而选择在家烹煮用餐。

昇菘星期五闭市股价报1.63元。分析师给予昇菘“买入”评级，目标价1.76元。

就冬海和Grab这两家互联网企业，分析师相对看好冬海，预计它比Grab更早实现收支平衡。冬海和Grab星期四隔夜闭市报47.39美元和2.38美元，分析师分别给予它们“买入”和“持守”评级，目标价100美元和2.58美元。