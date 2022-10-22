凯德综合商业信托 第三季总营收同比上扬13.7％

凯德综合商业信托（CICT）截至9月底的第三季总营收同比上扬13.7％至3亿7410万元，净房地产收入（NPI）增长12.7％至2亿7330万元，得益于来自新收购房地产的贡献和更高营收，但部分被增加的水电费所抵消。

信托今年首九个月的总营收同比上升8.9％至10亿6170万元，净房地产收入上扬8.4％至7亿7500万元。

信托星期五（10月21日）闭市后发表业务报告。

报告指出，今年截至9月，信托的零售和办公组合出现租金调涨的趋势，零售组合上调0.6％，办公组合调高7.9％。

租户每平方英尺销售额（下同）已超过2019年水平。随着边境放宽和上班族回返办公楼，市中心购物中心恢复得更快。

整体商场组合的销售额上扬21.3％。其中，市中心租户销售额上扬36.5％，市郊商场上升10.7％。与此同时，购物人潮也增加21.9％。

整体组合的承诺租用率为95.1％，加权平均租约（WALE）为3.8年。

信托的总负债率是41.2％，固定利率贷款占总贷款的80％，平均债务成本2.5％，平均到期年限4.1年。

信托表示，承诺的办公室租约将从2023年起，对现金流做出贡献。与目前正进行的资产提升计划（AEI）有关的承诺租约，也将从2023年起做出贡献。

信托旗下位于克拉码头的CQ@Clarke Quay的AEI已开始，将转型为全天候场所，预计2023年第三季竣工。