什么是家族理财室？走进Root Investment一探究竟

近几年新加坡逐渐成为家族办公室（Family Office）的首选地之一。在家族理财室聚焦新加坡之际，有好些人感到好奇，到底什么是家族理财室？家族理财室到底负责做些什么的呢？记者带你走进一家来自韩国的家族理财室Root Investment，一探究竟。

顾名思义，家族理财室本质上就是一种旨在规划和管理投资，以传承家族财富的企业机构。它帮助家族处理物质和文化财富，确保薪火相传。Root Investment就是本着同样的信念而成立的。

Root Investment首席执行官曺石贤在接受《联合早报》专访时说，他为了更好的传承家族财富，在2017年开始着手做各方准备，把原本在香港20年的家族财富管理基地转移到我国，并于2019年正式落户我国。

Root Investment的办公室位于我国金融活动最繁忙的珠烈街（Chulia Street），而且从楼高43层的办公室窗口一眼望出，进入眼帘的尽是我国金融区的高楼大厦，但是公司的室内除了一个放满零食的茶点角落外，就是满满的电脑荧光幕，跳动着全球各地股市最新的股票交易价。

曺石贤说：“我们主要投资于债券、固定收入投资、公开市场的股票和REITs。”（李冠卫摄）

曺石贤说：“我花了两年的时间才完全把根深香港20年的业务转移到新加坡。新加坡绝对是一个非常理想的地点，是我守住家族财富、让家族财富更上一层楼的最好基地。”

曺石贤进一步解释说：“因为我们符合了新加坡金管局的13X申请条例，因此可以享受到非常优惠的税率。要符合这个条例，最基本的是要带进新加坡最少5000万元的资金、聘请新加坡人等。当时我们就是带进1亿美元（约1亿4200万新元）来到这里的。”

曺石贤说：“我们现在的团队非常简单，只有四人负责行政和投资管理。除了我自己是韩国人之外，其他人全部都是新加坡人。我们的律师行是新加坡的立杰律师事务所（Rajah & Tann LLP），我们的基金会计事务所和来往银行也全都是新加坡的公司。”

在谈到Root Investment的投资理念时，曺石贤说：“我们家族在韩国主要是从事房地产发展。作为家族企业的第三代，我首要的任务就是守住家族的财富。因此我们的投资相当保守，目的是要确保财富能够长久。主要投资于债券、固定收入投资、公开市场的股票和REIT。我们也在一些初创公司投入了少量资金，但这不是我们投资组合的主要部分。”

过去三年，除了今年投资市场波动比较剧烈之外，前两年Root Investment的平均回报率都保持在稳健的10%水平。公司的所有投资活动虽然主要是以美元为主，但是全部都是以我国为决策控制基地。

今后三至五年，Root Investment还要把管理的资金规模再增加3亿美元至4亿美元（约4亿2600万新元至5亿6800万新元）之间。不仅如此，Root Investment也要把现有在韩国商业总部所有的流动资产转移到我国，然后再把整个商业总部转移到我国运作。Root Investment的长期目标就是要让新加坡成为它所有业务的总部。

虽然家族理财室最主要的工作就是管理家族的流动资产，甚至是协助下一代的教育工作，但曺石贤认为，帮助家族开展非盈利工作也是非常重要。

他说：“Root Investment每年都会从赚到的盈利拨出10%来做对社会有意义的事情。除了在韩国发出多个奖学金给需要资助的学生之外，既然要在新加坡落地生根，我们也要回馈新加坡社会。”

他说：“我们的理财室就积极参与《海峡时报》学校零用钱基金会的捐款活动。作为家族理财室，我们的核心价值观就是家庭。而小孩子在一个家所扮演的角色是重要的。我们不能够让孩子们在学习的时候饿肚子，因此，对于这个学校零用钱基金会我们非常支持。”

不仅如此，Root Investment的所有员工也都可以向Root Investment报上自己最关心的慈善团体，而Root Investment就会拨出款项代员工捐出。

整体而言，新加坡的税务优惠固然非常吸引人，但曺石贤认为，新加坡真正吸引人的是它本身的原有的各种优势，以及它提供通往本区域的各个管道。而且许多外国家族对新加坡政府处理疫情的方式印象深刻，对新加坡的卫生安全颇具信心。我国的安稳居住环境就逐渐成为家办金钱考量之外的最大影响因素。

目前32岁还未婚的曺石贤就说：“这里的人非常友善、亲切。我觉得非常舒服。我不只要在新加坡设立家族理财室，我甚至要在这里扎根、建立我自己的家。我希望能够在新加坡成家立业、开枝散叶。”

除了Root Investment之外，根据新加坡金融管理局估计，截至2021年底，本地已经有大约700个家族理财室了。在今年首四个月里，金管局也批准了另外100多份家族理财室的申请。

自2019年7月以来，谷歌联合创办人布林（Sergey Brin）、全球最大对冲基金之一桥水投资公司创办人达里奥（Ray Dalio）、以吸尘器闻名的英国科技公司戴森（Dyson）创办人戴森爵士（Sir James Dyson）等知名的企业家都先后落户我国，在本地开设家族理财室。

消息也说，印度电信巨头信实工业（Reliance Industries）董事长安巴尼也将在我国设立家族理财办公室。

如果再计入目前等待金管局批准的数百个申请在内，新加坡作为一个全球财富管理中心的地位的重要性不言而喻，这个领域的潜力真令人期待。