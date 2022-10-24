网飞度过“季度收缩”订户猛增 Snap业绩历来最差股价大跌

网飞（Netflix） （代码：NFLX）

52周最高：700.99美元

52周最低：162.71美元

最后闭市价：289.57美元（+7.98％）

流媒体巨头网飞上星期二（10月18日）收市后不但公布了比预期出色的营业额和盈利数字，公司高管在发布会上透露，网飞全球净订户增加了241万户，是前个季度预测的两倍多。利好消息即刻带动网飞股价当天盘后飙升超过14%。

接下来财年第一季，网飞将再吸引到另外450万名用户。联合首席执行官里德黑斯廷斯（Reed Hastings）在发布会上说：“我们终于度过了‘季度收缩’的时期了。现在公司要通过加强内容、营销和低价广告计划来继续目前势头的力度。”

根据网飞的业绩报告，第三季度每股盈利3.10美元，营业额79亿3000万美元。Refinitiv之前搜集的分析师估计是每股盈利2.13美元，营业额78亿3700万美元。但对于第四季，公司预测业绩将会受到美元上涨等货币压力，导致营业额会继续保持在78亿美元的水平。

本季度网飞的大部分净用户增长主要是来自亚太地区，共有143万个。美国及加拿大地区是网飞增长最小的区域，仅增加1万个净用户。

在今年上半年用户突然下滑之后，这家流媒体巨头一直在努力推动用户的增长。当时网飞的用户群因为在线视频竞争日益激烈的情况下，突然显著减少120万户，导致股价自开年以来下跌51.53%。

除了推动用户增长之外，网飞也正式宣布会在明年开始打击密码共享。不过在开始的阶段，它们将会允许借用账户的人自己开户头。网飞也还会允许用户通过开设附属户头（Sub-accounts），帮朋友或家人支付他们的用户费用。

在Tipranks的30名分析师中，有11名给予网飞股“买进”评级，14名给予“持守”评级，五名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是278.43美元。以上星期五的289.57美元闭市价计算，分析师好像认为该股股价这几天有点“冲过头”，现在是有3.85％向下潜能。

Snap Inc （代码：SNAP）

52周最高：57.18美元

52周最低：7.33美元

最后闭市价：7.76美元（-28.08％）

社交媒体平台Snap Inc上星期四（10月20日）收盘后发布最新业绩，也是公司有史以来季度销售增长最慢的业绩。对此，Snap Inc归咎于旗下客户的广告支出下降。业绩一出炉，Snap Inc股价即刻在当天盘后猛挫超过27%。

业绩报告显示，公司的第三季销售额增长6%至11亿3000万美元，比彭博社搜集的市场分析师平均估计的11亿4000万美元稍微低。

季度净亏损额为3亿6000万美元，每股亏损0.22美元。这次的亏损额也计入了数额达1亿5500万美元的重组成本。公司 说，尽管如此，公司董事会还授权在未来12个月内落实总额达5亿美元的股票回购计划。

Snap Inc是在刚过的季度里进行了业务重组与调整。8月间，公司宣布裁员20%，同时也削减所有对公司用户或营业额增长没有贡献的开销和计划，以便更好地应对销售额暴跌带来的负面影响。

业绩报告也说，在刚过的季度里，公司Snapchat平台的每日活跃用户总数有3亿6300万户，同比增加5700万户，超过公司原本的3亿5870万户预测。但Snapchat从每个用户赚取的平均营业额却下滑11%至3.11美元，比市场分析师平均预测的3.19美元来得低。

与去年同期相比，Snapchat美国市场的用户在这个平台逗留的时间也减少了5%。这个趋势肯定会让公司的广告客户感到担忧。

也许基于此，在Tipranks的31名分析师对Snap Inc股票前景的看法似乎也不怎么乐观。当中只有七名给予Snap Inc股“买进”评级，22名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是10.81美元。