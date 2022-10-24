海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（17日）曾论及13日指数随时将为第（3）波画下句号，因此，估计指数短期内当向上回扯，以填补介于3132.92点与3145.81点间的缺口，并在完成第（4）波后，重返跌势。当时指数为3039.61点左右。10月17日指数骤然下探2991.05点，由于跌势特急，造成介于3032.80点与3039.61点间留下缺口；18日指数回扯至3039.06点，几乎将此缺口全予填补。19日指数进一步上升至3043.26点，无奈事与愿违，21日竟直跌至2968.92点；回顾指数自2009年3月10日下跌至1455.47点为A大波，过后回扯至2018年5月2日的3641.65点为B大波，因此，估计指数目前已经进入C大波跌势，而C大波又具五波走势。2020年3月23日指数下探2208.42点为第（I）波，接着回扯至今年2月17日的3466.23点为第（II）波，如今指数已经进入第（III）波跌势。另一方面，指数已于今年8月11日的3307.29点，完成了一个跌势“斜向交叉”的第（五）点，而此“斜向交叉”的基本目标为2923.54点与上述21日的低点相去不远，意味着短期回扯即将开始。