发展商推出延迟付款方式 降温措施后首个EC仍热销

新一轮房地产降温措施生效后推出的第一个执行共管公寓项目（EC）登丰嘉园，在上周末推出首日售出465个单位，占总单位数的73％。市场人士认为，买家对登加新镇发展的憧憬推动了项目热销，而他们可选用的延迟付款方式又帮助他们规避了高利率风险，预计接下来EC项目将会继续受到青睐。

城市发展（CDL）星期天（10月23日）发布的文告说，登丰嘉园（Copen Grand）首日售出的465个单位的平均销售价约为每平方英尺1300元，尺价包括买家选择延迟付款方式（Deferred Payment Scheme）须额外支付的3％购房费。其中四房式单位已售罄。所有分配给第二次买家（second-timer）的单位配额也全部用完，但符合条件的首次购屋者（first-timer）仍可选购。

这个由城市发展和MCL地产联手发展的EC项目，位于登加绿苑径（Tengah Garden Walk），包括12座14层高的住宅楼，共有639个单位。

它所在的登加新镇将发展为我国第一个智能和可持续发展区域。项目周围将设三个地铁站和一个巴士转换站。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明受访时说，降温措施对EC市场影响不大，因为符合条件的买家可以选择延迟付款方式，他们不仅可以利用施工期来筹钱，还能避开当前的高利率。

橙易产业（Orangetee & Tie）首席执行官陈道俊也认为加息对EC销售影响甚微，每月房贷分期付款的增幅不大，选择延迟付款方式的买家也不必在取得入伙证（TOP）前担心还贷问题。

陈道俊指出，EC买家是为自住，不是短期投机。EC从购买到住满最低居住年限（MOP）大约需要八年，买家有信心到时会获得可观的利润。

买家转向性价比更高EC

房地产分析师王伽胜说，项目热销一方面是因为新降温措施导致的贷款额减少，让部分私宅买家把目光转向性价比更高的EC；另一方面，也反映出买家对政府规划新区的信心。

王伽胜认为，EC市场的火热预料会持续至明年，估计之后推出的项目将会在两个月内卖出三分之二。

陈道俊透露，在登丰嘉园之后，位于淡滨尼62街的Tenet预计今年12月推出，共有618个单位。明年则只有一个EC项目，位于武吉巴督西8道，约368个单位。后年则会有两个项目，一个在武吉巴督西5道，约500个单位；另一个在登加种植园环道（Tengah Plantation Loop），约495个单位。

叶润明说，强劲的销售显示买家已接受EC的价格，之后可能会有更多发展商竞标EC地段。