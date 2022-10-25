全球排名将超越香港 主权财富和养老基金纷到我国设办公室

根据全球主权财富基金数据平台统计，已有八个海外主权财富基金和养老基金在本地设立办公室。据平台消息，加拿大管理公共基金和养老金的艾伯塔投资管理公司已选定新加坡作为亚洲的基地，公司管理1683亿加元（约1742亿新元）。届时新加坡将成为九个主权财富基金和养老金的亚洲基地，聘用约200人，赶上香港。

近年来东南亚经济体增长蓬勃，吸引更多主权财富基金和养老基金前来投资，更多基金在新加坡设立办公室，开拓区域的投资机会。

根据全球主权财富基金数据平台（Global SWF）的统计，已有八个海外主权财富基金和养老基金在本地设立办公室，接下来预计还会增加。

这个数目在全球排名第四，仅次于伦敦、纽约和香港。

据平台消息，加拿大管理公共基金和养老金的艾伯塔投资管理公司（Alberta Investment Management Corporation，简称AIMCo）已选定新加坡作为亚洲的基地，公司管理1683亿加元（约1742亿新元）。届时新加坡将成为九个主权财富基金和养老金的亚洲基地，聘用约200人，赶上香港。

此外，安大略省医疗保健养老金计划（Healthcare of Ontario Pension Plan）据报道也在考虑在新加坡设办事处。

本地办公室负责统筹亚洲投资

已在本地设办公室的包括卡塔尔投资局（QIA）、加拿大安大略省市政雇员退休系统（OMERS）、魁北克储蓄投资集团（CDPQ）和安大略教师养老金计划（OTPP）、挪威央行投资管理公司（NBIM）、韩国投资公司（KIC）和韩国国民年金公团（NPS），以及中国国家外汇管理局旗下的中国华新投资有限公司。

Global SWF董事经理洛佩兹（Diego Lopez）接受《联合早报》访问时说，多数设在本地的办公室负责统筹基金在亚洲的投资，覆盖所有资产类别，特别关注另类资产。

他指出，根据世界经济论坛，新加坡的高等教育系统可以很好满足雇主对员工需求。

此外，淡马锡控股在经济多元化方面扮演的角色也是一大优势。他举例说，淡马锡计划每年投资10亿元在精深科技创新，覆盖生命科学、食品科技和先进制造业。“对创新的支持让新加坡成为良好的投资目的地，也是区域合作的枢纽，这会吸引更多主权财富基金和养老金。”

毕马威（KPMG）私募基金主管汤普森（Andrew Thompson）受访时说：“许多主权财富基金和类似机构投资者越来越关注东南亚，包括直接投资和通过基金经理的间接投资。”

他观察到，过去三年主权财富基金和机构投资者在新加坡设立区域办公室的步伐加快，如果本地成本压力可控，国际人才挑战得以解决，这个趋势还会继续。

东南亚是全球较有吸引力投资地区之一

汤普森说，考虑到风险和上升空间，东南亚是全球较有吸引力的投资地区之一。首先，由于地理和经济结构复杂，东南亚市场获得的服务相对欠缺。其次，东南亚在更广泛的地缘政治挑战中处于相对中立的地位，会成为全球供应链调整的主要受益者。

他指出，东南亚的许多投资主题围绕区域近10亿人的中产阶级发展趋势，医疗保健、教育、金融服务、消费品、物流基础设施和相关的数码平台是投资重点领域，间接为这些行业服务的房地产和基础设施也很受主权财富基金青睐。

在本地设立办公室的基金，也和淡马锡控股以及新加坡政府投资公司（GIC）合作投资，例如今年6月GIC和OMERS基础设施及Wren House宣布联手收购美国的车底租赁公司Direct Chassis Link Inc。

CDPQ和GIC是英国希思罗机场控股公司（Heathrow Airport Holdings）的主要股东，它也和淡马锡参与了全球财富管理平台FNZ的投资。

洛佩兹说，这些主权财富基金和养老基金经常会面，研究潜在的合作和投资机会。

全球最大挪威央行投资管理在东南亚投资居首

根据洛佩兹估计，挪威央行投资管理公司（NBIM）在东南亚的投资最大，约250亿美元，其次是加拿大、澳大利亚和中东的基金。NBIM也是全球最大的主权基金，管理1.35万亿美元（1.92万亿新元）资产。

在新加坡已有45名员工NBIM还需要更多人员

NBIM在回答《联合早报》询问时说，公司于2000年6月在新加坡设立办公室，由于基金规模不断扩大，亚洲市场愈发重要，公司需要在实地聘请更多人员，公司目前在新加坡有45名员工。“选择新加坡是因为它的全球金融中心地位，有良好的基础设施和全球人才。”

发言人指出，亚洲在全球经济更加重要，在区域进行直接投资以及了解区域市场至关重要。

加拿大CDPQ于2014年在新加坡成立办事处，如今新加坡是该集团进入亚洲的重要门户，以这里为据点在亚太区多个领域进行显著投资。

CDPQ集团首席执行官埃蒙德（Charles Emond）接受《联合早报》采访时指出，集团对亚太市场充满信心，认为这是具有巨大增长潜能的地区，新加坡作为区域领先金融枢纽，是设立办事处的理想地点。

他说：“新加坡拥有蓬勃生态体系，不少合作同行都在这里，而且这里还能吸引到世界各地的杰出人才。”

截至去年底，CDPQ在亚太地区投资了560亿加元（576亿新元）。埃蒙德预计集团下来四年将在亚太增加约150亿加元的投资。

净资产达1210亿加元的OMERS在2017年设立本地办公室，目前有近50名员工，包括资本市场、基础设施、私募基金和房地产的投资专人和法律及税务专业人士。

OMERS发言人告诉本报，基金投资组合中有10％的投资亚洲区域，覆盖各种资产类别，基金通过投资为亚洲的增长做出贡献。

根据基金网站，OMERS总裁哈奇森（Blake Hutcheson）说，亚太区呈现让人兴奋的长期投资机会，基金一直在扩大在区域的团队和投资。

净资产2425亿加元的OTPP于2020年10月在本地设立办公室，明年将搬迁到新的办公地点，把员工从25人增加到45至50人。

基金在亚太区有超过200亿美元的投资，它在网站上指出，亚太区是全球投资组合重要和增长的部分，新加坡办公室负责澳大利亚、新西兰和东南亚的投资机会。