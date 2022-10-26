新航工程 SIA Engineering

本栏于今年6月22日曾论及这只股票截至6月17日已经下跌至2.34元，至于短期内是否能跌穿2.12元的支撑点，那就得拭目以待。当时股价为2.35元左右。见报当天股价仅在2.43元及2.38元间摆动，过后缓缓回升。8月17日股价上升至2.56元完成第（5）波中的第（II）波，旋渐渐滑落。10月12日股价终于跌穿上述位于2.12元的支撑点，截至10月21日股价已经下探2.02元，回顾股价于2013年5月7日升试5.20元完成了三大波中的C大波后，遂进入五波跌势，2015年8月25日股价下跌至3.16元结束了第（1）波，接着以三波回扯至2017年6月21日的4.16元，此为第（2）波。2020年3月23日股价下探1.48元完成了第（3）波，过后以三波向上回扯至今年4月26日的2.73元，旋结束了第（4）波，因此，估计股价已经进入具五波的第（5）波跌势，其中的第（I）波已经在今年6月17日的2.34元完成，而股价目前正处第（III）波跌势，随时会跌穿1.85元的支撑点，且当填补介于1.71元与1.61元间的缺口。