百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）

建议：持有

目标价：4.13元

闭市价：3.77元（＋2.17％）

疫情前，国外病人为公司贡献约25％营收，受益于边境开放后医疗旅游的复苏，今年上半年，公司营收强劲增长23％。信托也继续在日本扩张，信托今年9月完成对北海道和东京地区五家疗养院的收购。加权平均租赁期限（WALE）从17.01年延长到17.21年，收购的全部资金来自以日元计价的债务融资，预计总杠杆率将升1.7％至35.2％。截至6月22日，信托总杠杆率为32.5％，有90％借款以日元计价，日本投资组合的自然对冲高达92％。因此，日元贬值对每股资产净值的负面影响预计是可控的。我们预计信托在2023年的每单位派息（DPU）为3.7％，维持持有评级，目标价为4.13元。

（大华继显研究）

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）

建议：买入

目标价：2元

闭市价：1.82元（＋4.6％）

得益于办公室、综合投资组合项目和收购项目营收增加，公司在2022年第三季度和前九个月的净利分别同比增长12.7％和8.4％。投资组合入住率环比升1.3％，达95.1％。较高入住率主要得益于其新加坡办公室的入住率提高，季度环比上升3.1％至96％。

与同行相比，信托的资产负债率偏高，为41.2％。考虑到更高的融资成本和后续或放缓的租金增长势头，我们将2022至2024财年的每单位派息预期下调3％至4％，股本成本率（COE）的预测上调50个基点至7.4％。信托的股价上月下跌16％，我们认为短期内仍有一定波动，但目前的股价水平是长期投资的一个良好切入点。

（兴业银行）