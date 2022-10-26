人力成本压力大 我国9月核心通胀率 涨至5.3％创14年新高

金管局和贸工部指出，全球主要经济体的需求已放缓，供应链摩擦也减小。能源和食品价格已从今年初高峰回落，但由于供应紧张，价格仍处于高位。发达经济体的人力市场仍紧缩，薪金压力大，进口通胀预料保持在较高水平。

虽然全球能源和食品价格已回落，但人力市场依然紧张，推动我国9月份核心通货膨胀率升至5.3％，高于8月的5.1％，创14年来新高。

经济师预计新加坡金融管理局明年4月进一步收紧货币政策，让新元加快升值应对通胀。

根据金管局和贸工部星期二（10月25日）发布的联合文告，9月的整体通胀率维持在7.5％。与8月一样，私人陆路交通的通胀降低，抵消了核心和住宅通胀攀高的影响。

这两个通胀数据和经济师预测的中位数一致。

金管局和贸工部指出，全球主要经济体的需求已放缓，供应链摩擦也减小。“能源和食品价格已从今年初的高峰回落，但由于供应紧张，价格仍处于高位。发达经济体的人力市场仍紧缩，薪金压力大，进口通胀预料保持在较高水平。”

国内人力单位成本短期内会随薪金增长进一步攀升、水电费预料保持在高位，企业预计继续把成本转嫁给消费者。拥车证限额收紧、市场对租房需求强劲，汽车和住宿成本涨幅预计下来几个季度继续持高。

明年整体通胀料介于5.5％至6.5％

金管局和贸工部预计今年核心和整体通胀分别达到4％和6％。

核心通胀料在未来几个季度居高，明年下半年随着国内人力市场及全球通胀料趋于缓和而放缓。考虑到包括消费税调高在内的所有因素，当局预计明年整体通胀介于5.5％至6.5％，核心通胀介于3.5％至4.5％。若不包括消费税的一次过影响，明年整体通胀料介于4.5％至5.5％，核心通胀介于2.5％至3.5％。

巴克莱银行高级经济师陈光陞预计，消费税调高会让核心通胀在明年2月达到5.8％的高峰。

马来亚银行证券公司经济师蔡学敏和李主礼发布报告说，虽然全球能源和食品价格缓和，紧缩的人力市场加剧薪金压力，本地员工薪金门槛（Local Qualifying Salary）、渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）拓展到零售业可能加快了薪金价格螺旋上涨。

他们指出，食品价格涨幅尚未见顶，非熟食、熟食、肉类、油脂、蔬菜和乳品的通胀进一步攀高，小贩中心和餐馆的食品通胀都攀高，部分是因为薪金上涨压力。

兴业银行经济师颜圣充在报告指出，9月消费者价格指数环比涨幅放慢到0.5％，低于8月的0.7％，接下来通胀增长势头会继续放缓。不过他认为，由于核心通胀依然高于当局的目标2％，明年4月金管局会再度收紧货币政策来对抗通胀。

金管局本月14日刚收紧货币政策，是去年10月来连续第五次收紧政策让新元升值。

为协助本地家庭应对物价上涨，政府本月14日又再出台15亿元援助配套，今年12月约250万名新加坡公民可获300元至500元的一笔生活费特别补助。此外，政府为每户新加坡家庭提供额外100元社区发展理事会邻里购物券（CDC Voucher），发放60万张各值30元的公共交通补助券等。

政府今年初在财政预算案中推出5亿6000万元的家庭援助配套，4月宣布提前实施部分措施，6月接着出台15亿元援助配套。