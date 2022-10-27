金管局：流通价值超过500万元 稳定币发行商须持等值现金或储备资产

在本地发行的和单一货币挂钩稳定币（stablecoin）若流通价值超过500万元，发行商须要持有至少等值的现金或短期政府债券构成的储备资产。

新加坡金融管理局10月26日（星期三）发布公开咨询书，提出了针对稳定币发行和中介机构的监管措施。

今年5月TerraUSD稳定币和Luna加密货币突然崩盘，引发加密货币市场大震荡，许多投资者蒙受亏损。稳定币不再稳定引发了全球监管机构对这领域的关注。

金管局在文告中说：“稳定币有潜能成为交易媒介，促进数码资产生态环境的交易，前提是它们获得良好监管，有资产支持。现有的监管框架主要针对洗钱和恐怖融资风险、科技和网络风险，接下来会扩大范围，确保受监管的稳定币价值高度稳定。”

金管局提出，和单一货币挂钩的稳定币如果流通价值超过500万元，发行商必须要持有至少等值的现金或短期政府债券构成的储备资产，在新加坡发行的这类稳定币只能和新元或任何10国集团（G10）货币挂钩，如美元、英镑、日元等。储备资产须得进行审计，并隔离资产，以便按面值及时赎回。

发行商须要公布白皮书，披露稳定币细节，包括持有人的赎回权益。发行商也须在任何时候满足基本资本要求——至少100万元或业者年营运开支的50％，以更高者为准，并持有足够流动资产，价值超过年营运开支的50％。

律师：付款代币监管清晰 助建立更强稳生态环境

金管局指出，新加坡的银行以代币化银行负债（tokenised bank liabilities）形式发行单一货币稳定币时，无须遵守额外的审慎和储备资产要求，因为它们已在银行法令下受到严格的风险资本和流动性、洗钱和恐怖主义融资、技术风险管理等监管。

金管局副局长（金融监管）何恒心在文告中说：“监管与金融服务创新相辅相成。加强稳定币的监管制度，旨在支持稳定币在新加坡作为付款途径的发展。我们会继续和业界合作，探索代币化和分布式账本科技的潜在益处，金管局会适度调整监管框架，应对相关风险。”

Gibson Dunn & Crutcher律师事务所新加坡金融监管主管张秀玲认为，本地数码付款代币领域的监管更清晰，有助于建立更强稳的生态环境，可吸引更多企业投入资源制定长期数码资产业务战略。

有关稳定币和加密货币交易的监管措施会被纳入《付款服务法令》（Payment Services Act），公众可在12月21日前提出反馈。