升禧环球房地产信托 Starhill Global REIT

本栏于今年7月26日曾论及这只股票若以上图中一个跌势“斜向交叉”的第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得目标为0.525元。当时股价为0.58元左右。见报当天股价上升至0.595元，8月3日股价更升试0.605元，4日股价跳空下试0.58元，同时在介于0.59元与0.60元间出现缺口；8月15日股价回扯至0.595元，遂间此缺口的一部分填补。9月30日股价下试0.52元完成了上述跌势“斜向交叉”的目标，截至10月21日股价已经下跌至0.475元。估计股价跌穿位于0.40元的支撑点当无悬念，过后将挑战位于0.375元的重大支撑点为第（5）波奠定基础，并在跌穿0.29元的历史低价，才可能为第（5）波画下句号。回顾股价于2008年2月20日升试0.98元完成A大波，过后于2009年3月9日下探0.29元，此为B大波，而C大波终于在2013年4月30日的0.99元结束，旋进入五波跌势。由于第（4）波已经在2021年11月25日的0.675元完成，因此，股价目前正处第（5）波跌势。