为降低散户投资风险 金管局拟再加码监管加密货币业者

金管局要求加密货币业者为散户进行投资风险测验。业者不可为散户提供奖励吸引他们投资，也不能请名人来宣传。当局也提议业者不可向散户提供信贷，不允许散户杠杆交易。

本地加密货币业者接下来要为散户投资者进行风险测验，不允许散户杠杆交易，也不能提供免费加密货币这类奖励吸引散户。

这是新加坡金融管理局为了降低散户交易加密货币面对的风险提出的一系列措施，并征求公众意见。

金管局星期三（10月26日）发布文告说：“加密货币交易风险极高，不适合公众。然而加密货币在更广泛的数码资产生态环境扮演支持角色，要禁止它不可行。为了降低消费者投机交易加密货币面对的风险，金管局会要求数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商确保适当经营，披露足够风险。”

金管局此前频频提醒散户交易加密货币的高风险，今年1月限制加密货币业者向一般公众推广加密货币交易的管道，包括禁止投放任何形式的广告或宣传品。加密货币市场5月出现震荡并掀起倒闭潮，多个投资平台接二连三陷入财务问题，许多散户投资者血本无归。

因此金管局要求业者评估散户对DPT服务风险的了解程度，确保散户了解加密货币价格剧烈波动和损失所有资金的风险，以及在交易流动性不足或系统出问题时无法卖出货币等风险。

业者也不可为散户提供奖励吸引他们投资，如送出加密货币或推荐他人投资可获得奖励金，也不能请名人来宣传。

金管局指出，通过贷款或杠杆交易加密货币可造成更大损失，因此提议业者不可向散户提供信贷，不允许散户杠杆交易，业者也不可接受散户用信用卡或签账卡为DPT服务付款。

金管局：加密货币具投机性 措施无法让消费者避开亏损

另外金管局要求业者把客户资产与公司资产隔离开来，以避免从事质押（staking）或借贷业务的加密货币交易平台一旦破产，导致消费者蒙受巨亏。金管局要求业者披露交易风险，或限制业者借出散户的加密货币。

不过金管局强调说：“虽然提出这些监管措施，消费者在交易数码付款代币时仍必须谨慎行事，为这些交易负起责任。监管措施没法让消费者在具投机性质和高风险的数码付款代币交易中避免蒙受亏损。”

新加坡区块链协会联合会长谢福来接受《联合早报》访问时说：“决定实施措施时应全面考量，有些措施可能相互关联，或面临过度监管风险。如散户风险意识评估测试应足够，禁用信用卡付款及不允许提供奖励的措施就没太大必要。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授认为有必要加强市场准入的监管。他说：“与其说限制投资选择，不如说是确保投资者有足够的财务能力，并在交易加密货币时做出明智决定。”

已获金管局正式执照的加密货币交易所Independent Reserve新加坡执行董事松迪（Raks Sondhi）受访时透露，平台已落实金管局所建议的部分措施，例如不接受散户用信用卡为DPT服务付款，把客户资产与公司资产隔离开来。松迪认为，健全和平衡的监管才能塑造有利于大家的行业，他看好新加坡能让加密企业蓬勃发展，金管局对外展开咨询表明“监管机构关注持续变化的加密行业，当局有意寻求业者和公众的意见”。