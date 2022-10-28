丰益国际 Wilmar International

本栏于今年6月24日曾论及这只股票由于每月一杆图中的“动力”信号已经下滑至0.07860处，随时会穿下“中性线”而进入负号界域，迄时当带领股价下试位于3.83元的支撑线了。当时股价为4.02元左右，7月6日股价下跌至的3.98元，接着以三波向上回扯。7月12日上升至4.18元，遂于当天以“主要转向”信号完成了图中的（a）波，接着下跌至7月15日的3.98元，并于当天以“转向“信号结束了（b）波，旋进入（c）波升势。8月5日股价跳空升试4.32元，造成介于4.20元与4.13元间留下缺口；8日下跌至4.07元，旋将此缺口填补。8月18日再度升试4.22元未果，遂于当天以”转向“信号渐渐下滑。10月3日终于跌穿上述位于3.83元的支撑线，截至10月25日，股价已经下滑至3.46元了。回顾股价于2015年9月29日下试2.43元完成了A大波，而B大波已于2021年2月19日的5.57元的价位上结束了，估计股价目前正处C大波中的第（3）波，跌穿位于2.80元的支撑点，将是指日可待了。