胜科海事45亿元收购 重组后吉宝岸外与海事

胜科海事将以45亿元直接收购重组后的吉宝岸外与海事，组成一家更强大的环球业者。

为了加速促成交易，吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事（Sembcorp Marine）修订今年4月签订的修订协议，把胜科海事与吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）的合并，改为由胜科海事收购KOM。

胜科海事指出，交易完成所需时间可能减少多达两个月。

这两家上市公司星期四（10月27日）闭市后宣布上述消息时说，这项交易的交换比率（exchange ratio）将从56:44修订为54:46。吉宝从这项交易获得的胜科海事股票的价值，将从约48亿7000万元减少8％至45亿元。胜科海事须发出的新股将减少31亿股，相当于它4月时的10％市值。

交易预期年底完成

吉宝企业派发给股东的胜科海事股票，将占胜科海事扩大后股本的49％（高于之前的46％），吉宝企业保留其余5％胜科海事股权（原保留10％）。估计每持有1股吉宝企业股票，股东便可获派得19. 1股胜科海事新股，隐含价值是2.33元，这高于合并计划中吉宝股东每持1股可获得合并后公司的18. 5股股票，隐含价值2.26元。

此外，KOM的重组将不再取决于被胜科海事收购的交易是否获得批准。KOM重组时换得的39亿元票据的票息率，将从此前的2％提高至4％，以反映利率较高的环境。

这将是最终协议，双方不会再修订。交易将只需吉宝和胜科海事大多数股东的支持，无需法庭批准，也不必把胜科海事的挂牌地位转移到另一家公司（合并后的公司）。双方预期这项交易可在今年底完成。交易有待有关当局，包括新加坡竞争与消费者委员会的批准。吉宝打算在12月初寻求股东批准。

胜科海事指出，虽然4月宣布合并计划后市场已改善，但宏观情况恶化，包括通货膨胀居高不下和中央银行持续加息。

“在这个动荡和不确定的时代，各方都认为尽快完成计划至关重要，这样才能更快实现扩大后公司的好处。除了预期的协同效益外，扩大后的胜科海事将能更好地应对上述挑战和在全球市场竞争。”

吉宝企业总裁卢振华说，按计划，交易不可能在今年内完成。他说：“修订后的条款将提高交易的确定性，并加快完成收购计划，使吉宝能够进一步加快执行集团的2030年愿景战略，成为一家综合企业，为可持续城市化提供解决方案。”

卢振华在星期四的发布会上指出，在谈商时双方考虑到获得股东批准的重要性。关键是组成更强更大的公司将有更好的前景，公司将拥有180亿元净订单，希望业务能有更好的表现，股价也能有更好的表现。