金管局：全球通胀升高及经济表现恶化 外部需求放缓或拖累我国明年增长

金融管理局在《宏观经济评估》报告中指出，全球经济已经进入一个危险的“失衡阶段”，并将至少持续几个季度。我国今年的经济增长将达到3％至4％，明年放缓至低于趋势水平。

全球经济增长急剧放缓，通货膨胀在明年下半年缓和之前将保持在高位。新加坡金融管理局评估，全球经济已经进入一个危险的“失衡阶段”，并将至少持续几个季度。

由于外部需求持续放缓，与贸易有关的行业可能拖累我国明年的经济增长。

在本地，旅游相关及面向消费者的行业短期内仍能维持复苏，但经济重开带来的压抑需求将逐渐消散，这些行业的增长势头也会开始放缓。

金管局星期四（10月27日）在半年一度的《宏观经济评估》报告中指出，全球经济正处于一个复杂的关口，通胀和增长动能都在恶化。

全球通胀率预计今年达到5.4％的数十年高点，然后在明年放缓到3.2％。

先进经济体和主要亚洲经济体同步放缓，全球经济增长预计进一步减速，并保持在趋势水平以下，直到明年下半年才逐步回升。

金管局预测，全球经济增长今年放缓至3.3％，明年进一步放缓至3％。“即使目前美国经济预计能避免严峻衰退，亚细安经济也展现一定的韧性，但始终不能排除明年将出现更糟的结果。”

利率迅速上升和美元强劲升值，也造成全球金融条件大幅收紧，加上一些地区持续实施严格的冠病防疫措施，都将对新加坡主要贸易伙伴的增长造成压力，这些经济体明年的增长大多数会比今年疲弱。

根据经济合作与发展组织（OECD）的增值贸易数据（Trade in value-added），这些明年增长放缓的经济体，它们的最终需求占新加坡国内生产总值将近30％。

金管局指出，我国今年的经济增长将达到3％至4％，明年放缓至低于趋势水平。

旅游和面向消费者行业 增长势头明年或减弱

去年，我国的经济增长主要由贸易所驱动。今年的驱动力重新平衡，贸易相关、现代服务、面向国内和旅游相关行业都有贡献。

然而，旅游和面向消费者的行业增长势头在明年可能会减弱。首先，通胀维持在高水平和经济不确定性，可能会抑制消费情绪。

其次，本地居民的出境旅游人次仍远低于冠病疫情前，人们明年出国旅游的压抑需求可能大于在国内消费。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时说，全球中央银行主要专注于抑制通胀，不惜以经济增长暂时停滞为代价。

她说：“就目前而言，新加坡显然不能幸免于全球通胀、增长放缓、地缘政治不确定性、甚至金融条件收紧的影响。”

我国虽无法置身事外，林秀心说：“在其他条件都不变的情况下，服务业回暖，尤其是面向国内的服务业，再加上强劲的劳动力市场和工资增长，意味着明年全年经济衰退的情况应该不会发生。”

巴克莱银行高级经济师陈光陞认为，金管局似乎在报告中暗示，虽然当局是根据核心通胀来决定是否调整新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的中间轴，但经济增长展望左右了金管局是否调整汇率可波动范围的坡度。

陈光陞说，金管局关注经济增长前景，意味着当局进一步调高坡度的可能性比预期更小，而他的基本假设是金管局不再调高汇率可波动范围的坡度，即不会再次让新元加速升值。