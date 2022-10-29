强劲净利息收入带动 大华银行第三季净利达14亿元创新高

大华银行指出，净利息收益率扩大40个基点至1.95％，推动净利息收入增加了39％，完全抵消净收费和佣金收入减少10％的影响。贷款保持稳定增长，同比增6％。

强劲的净利息收入带动大华银行（UOB）第三季净利同比增长34％至14亿元，创历来最高季度记录，今年首九个月的净利达34亿元，增加12％。在利率维持上升的环境中，集团预期接下来的净利息收入都能得到良好支撑。

大华银行星期五（10月28日）开市前公布亮眼的第三季净利，集团股价盘中一度涨将近5％，最高去到27.27元；闭市时涨幅收窄至4％，报27.06元。

集团指出，净利息收益率（NIM）扩大40个基点至1.95％，推动净利息收入增加了39％，这完全抵消净收费和佣金收入减少10％的影响。贷款也保持稳定增长，同比增加6％。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在业绩说明会指出，区域市场增长虽然放缓，但他不预期集团的主要市场在近期内会出现经济衰退。

“在未来12个月，利率上升将继续支撑我们的净利息收入。我们估计，直到今年底，贷款将取得中间个位数增长，净利息收益率超过2％，成本收入比率（cost to income ratio）持稳，信贷成本约为20个基点。”

黄一宗也说，大华的数码银行TMRW在8月份实现了一个重要的里程碑，客户达到100万名，该平台将成为大华为整个区域的花旗银行客户提供服务的关键平台。

对于集团收购花旗银行在泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南的零售银行业务的进展，黄一宗表示满意。集团将在下星期二（11月1日）完成收购泰国和马来西亚的业务，越南和印尼的部分将争取在明年底之前完成。

大华银行财务总监李伟辉预计，整个收购项目的效益将在2024年开始显现。

资产负债表保持稳健 拥有良好流动资金

除了强劲的净利息收入，客户相关的资金交易收入（treasury income）增加，以及准备金减少都推升了第三季净利，其他非利息收入大幅上升了58％。

第三季的贷款信贷成本比前一季减少5个基点至17个基点，不良贷款比率从1.7％降至1.5％。由于特别准备金减少，整体准备金比一年前减少了36％。

集团的资产负债表保持稳健，拥有良好的流动资金，一级资本充足率（CET1）是12.8％。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》采访时说，大华银行第三季业绩符合预期。他指出，利率上升将继续推动银行净利息收益率和净利息收入上升。

“然而，利率走高，贷款增长可能会进一步放缓，不良贷款也可能增加。另一个不利的风险因素是市场条件不佳，导致收费收入持续下降。”

IG市场策略师叶俊荣则指出，银行的不良贷款比率和一年前一样保持在1.5％，显示资产素质良好。“整体来说，最新一季业绩展现了一定的韧性。”

星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）将分别在下星期四（3日）和星期五（4日）公布第三季业绩。