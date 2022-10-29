仁恒置地 Yanlord Land Group

本栏于今年6月3日曾论及这只股票由于每月一杆图中的“动力”信号当时处于负号界域中的0.08853，能否穿上“中性线”而进入正号界域乃至关重要。当时股价为1.09元左右，6月16日股价回升至1.10元，过后就在1.05元及1.10元这狭小波幅中横摆，以致上述每月一杆图中的“动力”信号无法穿上“中性线”，遂渐渐下跌至负号界域的0.1004处。7月15日股价进一步下探1.02元；7月18日股价再试此价位后，以“转向”信号止跌回升。8月17日股价上升至1.08元，无奈力不从心，竟于当天以“主要转向”信号重返跌势，截至10月26日股价已经下探0.83元了。回顾股价于2008年11月25日下试0.495元完成了A大波，过后于2009年8月5日回扯至2.89元结束了B大波；因此，股价目前正处C大波中三波走势的（c）波，而此（c）波又具五波。2020年3月23日的0.90元为第（1）波，接着回扯至2021年5月4日的1.44元为第（2）波。估计股价目前正处第（3）波跌势，跌穿0.685元的价位也就水到渠成。