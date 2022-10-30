《联合早报》周六办研讨会 专家探讨未来城市住宅发展趋势

未来住房设计料会更注重年长者和灵活办公需求。《联合早报》将在星期六举办《联合早报》大趋势研讨会，邀请新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强博士、合登集团研究部高级总监李思德、国浩房地产住宅销售总经理庄爱玲，以及PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士，探讨新加坡未来的住宅规划与发展趋势。

新加坡正迈向老龄化社会，而冠病疫情改变了人们的生活和工作方式，加快了住宅规划的改变。未来住房设计料会更注重年长者和灵活办公需求。

《联合早报》将在星期六（11月5日）下午2时举办《联合早报》大趋势研讨会，四位专家将针对“未来的城市住宅项目”课题，发表看法。

专家：社区规划须照顾 年长者生理心理健康

研讨会邀请新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强博士、合登集团研究部高级总监李思德、国浩房地产（GuocoLand）住宅销售总经理庄爱玲，以及PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士，探讨新加坡未来的住宅规划与发展趋势。

庄爱玲：本地社会以小家庭为主，加上老龄化，越来越多觉得人住在综合项目内非常方便。（受访者提供）

李乃佳：许多科技公司员工选择住在设施齐全而且环境清幽的地点，而不是住在城市。（档案照片）

王才强博士同时也是国大建筑系教务长讲座教授，专门研究城市历史以及可持续发展城市设计与规划。对于未来的城市发展，他认为社区规划必须照顾到年长者的生理和心理健康。

王才强：建造适合年长者生活的房子之外，还应该打造适合他们出行与社交的社区环境。（受访者提供）

他接受《联合早报》访问时指出，除了建造适合年长者生活的房子之外，还应该打造适合他们出行与社交的社区环境。其中一项建议，就是在住宅区增加杂货店或便利店，让行动不便的年长者就近购物。

“他们若一个人长时间待在家里，会感到孤独。虽然网上购物很方便，但我们应该鼓励年长者多出门走动。他们去买日用品时除了能活动四肢，还可能在路上遇到朋友或同店主聊天，多了社交的机会。买东西就成了鼓励他们出门的最佳理由。”

他认为，区内的公共空间设计必须以年长者的安全为首要考量，例如设有遮盖走道和适合轮椅的斜坡，以及减少台阶。

同样关注老龄化课题的李思德认为，私宅市场应该为年长者推出短契住房。

李思德：有些年长私宅屋主希望以较低价格购买小型私宅养老，因此应该为他们推出短契住房。（受访者提供）

他在房地产业有10多年的经验，熟悉本地各类房地产的发展和市场走势。据他观察，政府为年长者提供短屋契二房式灵活组屋（2-Room Flexi Flat），但是目前私宅市场却没有类似的住房选择。

“现在有不少年长者从私宅搬到较老旧的组屋，他们不介意组屋的剩余屋契很短，这显示短契住宅有一定的需求。虽然私宅一般上被视为一种投资，但仍有些年长的私宅屋主希望以较低价格购买小型私宅养老，而不是为了转售套利。”

若要减少出行，住家附近的设施必须齐全，房地产发展商通过综合发展项目，实现衣食住行近在咫尺的愿景。

在业界有10多年经验的国浩房地产住宅销售总经理庄爱玲指出，本地社会以小家庭为主，加上老龄化，越来越多人觉得住在综合项目内非常方便。

综合项目内有零售和餐饮店，还有服务业者如医疗诊所，居民在购物时可省下不少时间。一些综合项目与地铁站或巴士转换站衔接，居民出行更加方便。

“作为一家建造和管理综合项目方面有良好记录的发展商，我们认为这是人口稠密城市未来规划的其中一个发展方案。”

李乃佳博士较为关注整体房地产市场和城市规划，他从事房地产研究多年，清楚了解住房和办公楼的供需情况。

他说，冠病疫情加快改变人们的生活和工作方式，远程办公也推高了住房需求，购房者对住家与办公场所距离的看法也有所改变。许多科技公司员工选择住在设施齐全而且环境清幽的地点，而不是住在城市。

“展望未来，经济前景难料，将导致人们搬迁到治安和基础设施良好，以及充满魅力的国家。气候变化带来的威胁，也促使买家注重房地产项目是否有助于环境保护。”

研讨会主持人为《联合早报》财经新闻副主任胡渊文，呈献机构为国浩房地产。

研讨会将通过脸书直播，浏览《联合早报》活动脸书专页，点击关注，就能收到节目推送。