《联合早报》周六办研讨会 专家探讨未来城市住宅发展趋势

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2022年10月30日 5:00 AM

专家指出，随着我国人口老化，住家附近设有零售餐饮店和齐全的设施，将能为居民的生活和出行带来更多便利。（蔡家增摄）
专家指出，随着我国人口老化，住家附近设有零售餐饮店和齐全的设施，将能为居民的生活和出行带来更多便利。（蔡家增摄）

字体大小:

未来住房设计料会更注重年长者和灵活办公需求。《联合早报》将在星期六举办《联合早报》大趋势研讨会邀请新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强博士、合登集团研究部高级总监李思德、国浩房地产住宅销售总经理庄爱玲，以及PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士，探讨新加坡未来的住宅规划与发展趋势。

新加坡正迈向老龄化社会，而冠病疫情改变了人们的生活和工作方式，加快了住宅规划的改变。未来住房设计料会更注重年长者和灵活办公需求。

《联合早报》将在星期六（11月5日）下午2时举办《联合早报》大趋势研讨会，四位专家将针对“未来的城市住宅项目”课题，发表看法。

专家：社区规划须照顾 年长者生理心理健康

研讨会邀请新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强博士、合登集团研究部高级总监李思德、国浩房地产（GuocoLand）住宅销售总经理庄爱玲，以及PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士，探讨新加坡未来的住宅规划与发展趋势。

庄爱玲：本地社会以小家庭为主，加上老龄化，越来越多觉得人住在综合项目内非常方便。（受访者提供）
李乃佳：许多科技公司员工选择住在设施齐全而且环境清幽的地点，而不是住在城市。（档案照片）

王才强博士同时也是国大建筑系教务长讲座教授，专门研究城市历史以及可持续发展城市设计与规划。对于未来的城市发展，他认为社区规划必须照顾到年长者的生理和心理健康。

王才强：建造适合年长者生活的房子之外，还应该打造适合他们出行与社交的社区环境。（受访者提供）

他接受《联合早报》访问时指出，除了建造适合年长者生活的房子之外，还应该打造适合他们出行与社交的社区环境。其中一项建议，就是在住宅区增加杂货店或便利店，让行动不便的年长者就近购物。

“他们若一个人长时间待在家里，会感到孤独。虽然网上购物很方便，但我们应该鼓励年长者多出门走动。他们去买日用品时除了能活动四肢，还可能在路上遇到朋友或同店主聊天，多了社交的机会。买东西就成了鼓励他们出门的最佳理由。”

他认为，区内的公共空间设计必须以年长者的安全为首要考量，例如设有遮盖走道和适合轮椅的斜坡，以及减少台阶。

同样关注老龄化课题的李思德认为，私宅市场应该为年长者推出短契住房。

李思德：有些年长私宅屋主希望以较低价格购买小型私宅养老，因此应该为他们推出短契住房。（受访者提供）

他在房地产业有10多年的经验，熟悉本地各类房地产的发展和市场走势。据他观察，政府为年长者提供短屋契二房式灵活组屋（2-Room Flexi Flat），但是目前私宅市场却没有类似的住房选择。

“现在有不少年长者从私宅搬到较老旧的组屋，他们不介意组屋的剩余屋契很短，这显示短契住宅有一定的需求。虽然私宅一般上被视为一种投资，但仍有些年长的私宅屋主希望以较低价格购买小型私宅养老，而不是为了转售套利。”

若要减少出行，住家附近的设施必须齐全，房地产发展商通过综合发展项目，实现衣食住行近在咫尺的愿景。

在业界有10多年经验的国浩房地产住宅销售总经理庄爱玲指出，本地社会以小家庭为主，加上老龄化，越来越多人觉得住在综合项目内非常方便。

综合项目内有零售和餐饮店，还有服务业者如医疗诊所，居民在购物时可省下不少时间。一些综合项目与地铁站或巴士转换站衔接，居民出行更加方便。

“作为一家建造和管理综合项目方面有良好记录的发展商，我们认为这是人口稠密城市未来规划的其中一个发展方案。”

李乃佳博士较为关注整体房地产市场和城市规划，他从事房地产研究多年，清楚了解住房和办公楼的供需情况。

他说，冠病疫情加快改变人们的生活和工作方式，远程办公也推高了住房需求，购房者对住家与办公场所距离的看法也有所改变。许多科技公司员工选择住在设施齐全而且环境清幽的地点，而不是住在城市。

“展望未来，经济前景难料，将导致人们搬迁到治安和基础设施良好，以及充满魅力的国家。气候变化带来的威胁，也促使买家注重房地产项目是否有助于环境保护。”

研讨会主持人为《联合早报》财经新闻副主任胡渊文，呈献机构为国浩房地产。

研讨会将通过脸书直播，浏览《联合早报》活动脸书专页，点击关注，就能收到节目推送。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容