海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（24日）曾论及指数已于今年8月11日的3307.29点，完成了一个跌势“斜向交叉”的第（五）点，而此“斜向交叉”的基本目标为2923.54点与21日2968.92的低点相去不远，意味着短期回扯即将开始。当时指数为2969.95点左右。10月25日指数一度下试2968.87点略微低于上述21日的低点，过后迅速回升，并以2984.15点闭市而成了“转向”信号。26日指数继续向上回扯，且升试3020.52点，27日指数再接再厉升试3028.89点，截至28日指数已经上升至3071.38点，由于升势特急，造成介于3025.93点与3015.24点间出现缺口。估计指数回扯还会持续，一旦完成（a）波，指数将进入（b）波调整，并可能填补上述第一个缺口，过后当进入（c）波升势，以便填补介于3132.92点与3145.81点间的缺口。由于指数目前正处C大波跌势，而C大波又具五波，因此，源自今年2月17日从3466.23点下跌以来的第（III）波，或者正处第（1）波中的第（III）波罢了，这么一来，指数只有在跌穿位于2745.85点的支撑线后，才会有方向性的跌幅。