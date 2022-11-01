料可提供1005住宅单位 政府推出两幅伦多99年住宅地段供竞标

政府再推出两幅伦多（Lentor）地区的99年住宅地段供发展商竞标，预计可提供多1005个住宅单位。分析普遍认为，竞标预料不会太踊跃，而备售地段被成功勾出的机会也不大。

这两幅在下半年政府售地计划下推出的地段，第一幅地段是正选名单上的伦多花园（Lentor Gardens），另一个伦多中路（Lentor Central）则是备售名单上的地段，供发展商申请勾地。

根据市区重建局（URA）星期一（10月31日）发布的文告，伦多花园占地约23万5371平方英尺（2万1867平方米），总楼面面积约49万4290平方英尺（4万5921平方米），低楼层区最高可建八层，中楼层区最高可建16楼，可以容纳530个住宅单位。

伦多中路地段占地约15万8264平方英尺（1万4703平方米），总楼面面积约44万3139平方英尺（4万1169平方米），地段可以发展475个住宅单位。

到目前为止，这个地区内一共售出四幅地段，包括1月时售出的伦多山路A地段、9月招标截止售出的伦多中路（Lentor Central）、伦多山路（Lentor Hills Road）B地段，以及去年7月出售，发展中的曲水伦庭。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德说，除了曲水伦庭地段，其他在区内推出的地段招标，反应都冷淡，最多只有四方竞投。虽然区内开始形成一个私人住宅集中地，配套设施也在增加中，但未来两年将至少有三个新项目推出，因此风险也提高。

区内热销的曲水伦庭（Lentor Modern）9月17日开盘两天内就售出605个单位中的508个。9月份共售出512个单位，约项目的85％，每平方英尺中位价为2108元。

料不会吸引超过五方竞投

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，利率上升增加了发展商的借贷成本。因此，伦多花园的竞标者的投标价会下调。伦多中路备售地段在12个月内也不太可能被勾出供竞标。

李思德说：“如果伦多花园成功售出，这一区将添加近2500个住宅单位，政府也可能在未来几年完全推出区内11幅地段。”他预计，这次招标不会吸引超过五方竞投，最高标价预料介于容积率每平方英尺1050元至1150元之间。

橙易产业（Orangetee & Tie）首席执行官陈道俊也认为投标价会在同一个范围内，因为新出台的降温措施，用来计算总偿债率（Total Debt Servicing Ratio）的利率，从3.5％调高至4％，买家贷款额受到限制，可能会影响未来房地产价格。他预料，参与招标的房地产发展商会介于两至五个。

至于同一天推出供发展商勾出的伦多中路地段，分析师普遍认为，这个地段成功被勾出的机会不高。

李思德指出，政府可能在明年上半年售地活动中，将伦多中路地段移到正选名单，这也是发展商在投标伦多公园地段时需要考虑的风险。

伦多花园地段的招标将在2023年4月4日中午12时截止。