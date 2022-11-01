新加坡交易所 Singapore Exchange

本栏于今年8月12日曾论及这只股票正处（c）波升势，当填补介于10.53元与10.76元间的缺口后，重返跌势。当时股价为9.85元左右。见报当天股价下滑至9.77元，过后向上回扯；8月18日股价一度升试10.03元，无奈未能填补上述第一个缺口就转而下跌。8月29日股价骤然下试9.47元，遂在介于9.58元与9.64元间留下缺口。8月31日股价下探9.42元，并于当天以“转向”信号止跌回升。9月2日股价升试9.60元，旋将上述第二个缺口的一部分填补。9月7日股价下试9.41元完成了第3波中的第（I）波，接着以一个跌势“三角形”替代了第（II）波。10月11日股价终于跌穿了位于9.30元的“三角形”下限，13日跳空下试8.73元，同时在介于9.02元与9.16元间留下缺口。截至10月21日股价已经下滑至8.16元了。由于B大波已经在2021年8月4日的12.13元完成，因此，股价目前正处于C大波中的第（3）波。短期回扯，股价或将尝试填补上述第三个缺口后，重返跌势，一旦跌穿8.05元的支撑点，当出现骤跌。