小红书狮城崛起 助华文数码营销

小档案

创办：2018年

行业：华文社交媒体广告

员工：21人，分别负责编辑、品牌、运营、以及销售职务。

现代人手一机，华文社交媒体广告行业发展空间大，这方面消费者群也越来越大。作为时尚标地的华文社交媒体小红书，凭借高净值用户及高转化率交易，成为社交媒体又一重要营销阵地。德仁营销公司捉住这个商机，凭借小红书营销课程和小红书代运营等服务，在疫情期间帮助大量商家实现品牌和收益双赢。

公司董事娄鹏（33岁）指出，社交媒体是一把双刃剑，可以造成恐慌，也可以很快塑造品牌形象；但是，他不盲目跟风，另辟蹊径深入挖掘华文社交媒体营销平台和内容。 2018年创办德仁营销公司（Deren Marketing Pte Ltd），具有以德为本，以仁为先的意思。

娄鹏透露，起初，他通过开办300余场微信营销课程，共服务了5000多商家学员，积累了大量的经验。2021年开始，又通过连续开办60多场小红书营销课程，成功帮助1500多名商家学员，认识了新型的华语营销媒体工具小红书。

“这样做的成果是，我们已经帮助超过500多家新加坡公司，实现华语社交媒体营销零的突破，并成功触达高消费能力的华语人群。其中包含新加坡本土知名企业及中国、美国、英国、澳大利亚、日本与韩国等20多家国际知名品牌。

娄鹏指出，公司目前主要是帮助品牌做华文社交媒体广告，通过微信、小红书、以及TikTok，来达到预期的效果。华文数码营销在新加坡目前属于蓝海市场，比如以女性消费人群为主的小红书，在新加坡本土每天有超过55万活跃用户，她们消费需求明确，消费能力强劲，是许多品牌待开发的高净值目标用户。

德仁营销作为新加坡最早一批开拓华语社交媒体营销的广告公司，在服务大量商家基础上，总结了一套在新加坡行之有效的营销方法论。娄鹏指出，疫情显示一些邻里企业表现亮眼，甚至在逆势中增长，不容忽视。

目前，扎稳本地市场的根基后，公司已经在阿裕尼路（Aljunied Road）购置办公室。同时，公司也已进军马来西亚市场，德仁营销以华文社交媒体平台为依托，正在放眼四海，实现数码营销创新创收。

德仁主要是让客户的华文广告，通过微信、小红书、以及TikTok，来达到预期的效果。图为德仁营销公司团队。（图/德仁营销公司提供）

华文社交媒体助力公益慈善

打动人心的华语文案，协助患有萎缩症两岁小孩的医药费筹款，从87万元快速达到所需要的286.8万元，小孩现在已经康复，过着正常生活。

娄鹏指出，他在2021年国庆前夕得知有关筹款活动后，决定给予帮助，于是和团队创作了华语文案，放到了本地华语社群关注的华文社交媒体平台。“这样做之后，很多本地华人老板出钱出力，有好些还不止一次捐款，我们不断刷新最新的捐款额，很快就达到目标，显示了文字与华语社交媒体的力量。

同时，在疫情期间，当局一度禁止堂食，很多商家生意受到影响，娄鹏和德仁营销团队免费帮忙一批餐饮业者，在华语社交媒体上策划了大量的营销活动，也得到商家广泛的认可。