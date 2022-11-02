重视培训 吸引与留住本地人才

人才是企业重要的资源之一。 本文带你看一看两家不同领域的年轻企业，如何在政府和全国职工总会的支持下，更有系统地协助雇员掌握新技能，从事更具高素质的工作，同时吸引与留住本地人才，提升企业应对未来新挑战的能力。

公司（一）

栽培本土团队 面向世界

环球人力资源高级副总裁戴爱铃（左二）和团队积极确保每名雇员都通过持续学习提高生产力，为未来的新挑战做好准备。（图/新报业媒体）

船务运输公司给人的印象是流动率高，难以吸引本地人和年轻人。

不过，成立仅五年的海洋网联船务（Ocean Network Express，简称海洋网联）颠覆了这个形象：它设在新加坡的环球总部有570名雇员，其中有70％是本地人（即公民及永久居民），员工流动率也低于8％。

公司环球人力资源高级副总裁戴爱铃（53岁）受访时说，海洋网联是由三家日本航运于2017年合资成立的集装箱运输公司，但它设在新加坡的总部致力于聘请本地人，建立以新加坡人为轴心的团队。

“这五年来，公司里的本地雇员增加了32％；在2020年和2021年聘请的新人中，有97％是本地人。此外，管理团队中有六成是本地人。”

她进一步说：“我们希望让更多本地人晋升到更高的管理职位，通过全方位的学习与发展计划、跨部门调动、工作轮调、海外出差和督导培训，本土员工有很多机会与环球人才合作及学习，加强应对未来挑战的能力。”

海洋网联的业务遍及120个国家，运作链上有大约200艘集装箱船和1亿7000万个集装箱。它在全球雇有1万1000人，在新加坡设有环球和区域总部，在英国、美国、巴西和香港也设有区域总部。

年度预算160万元培训员工

配合居家办公形态的转变，公司通过虚拟实境和模拟培训，协助管理人员继续发挥最大的管理和启发性领导动力。（图/受访者提供）

过去两年，尽管在疫情期间，海洋网联依旧注重学习和发展，单是在2022财政年就预算了160万元的培训费用，在每一名雇员身上的培训费平均约3000元。

戴爱铃表示，这是为了确保每名雇员都通过持续学习提高生产力，为未来的新挑战做好准备。此外，公司也设立国际化的培训框架，除了提升功能性培训，也注重软性技能培训，以提升管理层的国际和宏观经济视角。

她说：“我们设计了分阶性的管理技能，确保不同阶层的雇员都获得培训。”

环球人力资源经理黄彩艳（43岁）说，配合居家办公形态的转变，公司通过虚拟实境和模拟培训，协助管理人员继续发挥最大的管理和启发性领导动力。

面对疫后出现的工作形态转变，促使公司在今年8月设立“海洋企业学院”（ONE Academy），以便更注重雇员的沟通、联系、培训和事业发展。

戴爱铃说，无论是否居家办公，同事之间、下属与上司的沟通依然重要，学习和培训也必须根据新常态而设计。

“我们举办各种活动，以促进跨部门交流，例如由部门主办路演，让大家互相认识，了解各自的工作，以促进协作与创新。公司也安排管理层与雇员的聚餐茶会，在轻松的气氛下增加了解和沟通。”

数码与绿化 招揽各方人才

公司在新加坡的办事处集中了重要基础设施，包括中央采购、商业和市场行销、数码科技部、网联规划、企业和伙伴管理等，为本地不同领域创造了无数的工作机会。

环球人力资源高级经理翁德忠（56岁）说，为了加强竞争力，公司除了船务运输领域，也积极招揽各方面的人才，包括数据分析、数码科技、金融商业、法律方面的人才。

戴爱铃表示，通过数码和绿化转型，公司打造更具价值和能引起年轻人共鸣的品牌，以吸引和留住人才。她指出，不进行数码转型，将难以吸引年轻一代加入，无法跟上发展的步伐。

“政府推动数码转型，我们也积极数码化，摆脱船务业的传统形象。过去五年来，我们在新加坡数码科技项目上的投资额超过2亿6000万新元，在营运和业务上采纳大数据分析、云端和创新数码科技。”

如今，公司能进行实时船只添油融资电子交易、提供线上服务和电子交易平台、实时追踪货柜箱，同时建立由数据科学家组成的数据智能实验室。

在绿化方面，公司要在2050年达到净零碳排放的绿化目标。它与新加坡港务集团合作，再循环冷藏集装箱的制冷剂气体，每个冷藏集装箱能减少的二氧化碳排放，相当于一辆汽车近一年的排放量。

奖学金和培训计划 培育新血

为培育海事界人才，海洋网联参与新加坡海事及港务管理局（MPA）和新加坡海事基金（SMF）所推出的奖学金计划。

戴爱铃说，公司这两年发出三份奖学金，除了海事本科的大学生，也栽培商业、金融系的学生，以培育跨领域人才。

“公司正探讨参与精深技能发展局的在职培训（Earn and Learn）计划，吸引理工学院和工艺教育学院的毕业生进入船务运输领域。”

翁德忠透露，公司和海事局推出的国际化人才培育奖，让海事科系的大学生有机会到海外接受12个星期的培训。

戴爱铃说：“我们也考虑将一些海外培训调整到6个月，以顺应本地人的需求，鼓励更多年轻人到海外学习，回来后领导团队。”

公司（二）

从亲力亲为到结构系统化 初创公司营业增加七成

在企业培训委员会的协助下，公司建立起具组织性的结构，员工队伍不断扩大。（左起）录像编辑阿米拉、监制主任黄毓惠和后期监制主任莫伟民，都是新加入的成员。（图/新报业媒体）

像许多初创企业一样，Vicinity Studio广告制作公司在2017年成立的时候，很多工作都由老板吴佳铨亲力亲为，从招徕生意、与客户洽谈，到负责创意、制作和拍摄广告或短片等。

但随着工作量增加，这样的经营方式已无法应付。公司必须聘请更多人手，并在2018年加入全国职工总会创意媒体及印刷业联合会（Creative Media & Publishing Union，简称CMPU）。

去年，在联合会的建议下，公司设立了企业培训委员会（Company Training Committee，简称CTC），建立起具组织性的公司结构，包括设立了人事和行销部门，在一年内团队扩大到45人的规模，营业额更增加了近70％。

如今，公司的客户从社区组织和学校，扩到大本地的不同企业，甚至是海外公司，包括樟宜机场集团、美国玩具企业孩之宝（Hasbro）、日本明治公司（Meiji）德国工程电子巨头博世（Bosch）。

制定发展蓝图 目标明确

黄毓惠表示，联合会协助公司制定出未来三年和五年的总目标；正因为有了大方向，大家能把管理提升到一样的方位上，能更有效率与系统化，发挥协同效应。（图/新报业媒体）

监制主任黄毓惠（33岁）和后期监制主任莫伟民（29岁）都是新加入的管理层成员。他们受访时说，联合会也协助公司制定出商业与科技运作蓝图（Operation and Technology Roadmap，简称OTR），设下未来三年和五年的总目标和明确的发展道路。

黄毓惠说：“正因为有了大方向，我们能把管理提升到一样的方位上，不管是人事管理、行销和培训，能更有效率与系统化，发挥协同效应。”

她举例说，新设了行销部后，公司的生意自去年开始就不断增加，每天可进行多达五个拍摄工作，公司也在马来西亚设立了办事处。

此外，新设立的人事部让员工的评估系统更有组织性。除了有定期评估与交流的平台，公司也注重员工的心理健康和福利，协助打造好玩且具凝聚力的职场，包括主办游戏日、通过联合会租下度假屋供同事松弛身心。

她表示：“一些客户告诉我，公司充满活力和朝气，这样的职场也更能留住人才。”

企业培训委员会 三方面支持企业

全国职工总会创意媒体及印刷业联合会会长张大维说，“联合会通过企业培训委员会，与公司探讨员工所需的新技能，并能动用职总就业与职能培训中心（e2i）、职总培训与转型”（NTUC Training and Transformation）的资源，能协助公司改造业务。

委员会可以在三方面支持企业：

确认员工所需的技能和培训，支持公司进行转型；

通过提升技能来提高生产力，达到公司的愿景和目标；

提升工作团队应对未来的工作转型。



员工提升技能 工作更有满足感

莫伟民（站立者）说，制作公司的员工要提升技能和知识，才能掌握新平台带来的机会，所以培训很重要。（图/新报业媒体）

莫伟民说，制作公司必须掌握各类媒介和平台的发展，才能有效地将客户要传达的信息，传达给群众和特定对象。

“过去有IG、脸书、Youtube，如今有TikTok、增强实境（AR）和虚拟实境（VR），员工要提升技能和知识，才能掌握新平台带来的机会。”

因此，他表示，企业培训委员会协助设立起职业发展框架，例如从助理监制到监制、执行监制所需要具备的技能和知识，员工能参考框架去培训、上课。

公司也推荐员工参与多元化的培训，提升应变的灵活性。

“我们利用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）让员工去上课，除了视觉叙事、灯光课程这类硬技术课程，也安排员工上心理健康、工作生活平衡策略、客户服务课程等。”

莫伟民进一步说：“我们的团队平均年龄为26岁，培训不但能提升团队的工作能力，让客户更有信心，也给年轻员工有机会担任更高价值的工作，更有工作满足感，协助我们留住人才。”

在吸引人才方面，公司通过“新心相连”（SGUnited）技能提升计划和中途转业人士见习计划，成功吸引了四名见习生和两名中途转业者成为正式雇员，加强团队阵容。

产业转型蓝图 注重就业与技能

政府致力于帮助有潜能的本地企业在各自的领域中茁壮成长。因此，未来经济理事会（Future Economy Council）逐步推出新版的产业转型蓝图2025（ITM2025），协助企业迎合未来经济的新挑战做出转型。

新版转型蓝图的其中一个方向是制定就业与技能转型策略，旨在提升生产力和工资、创造优质的工作，以及帮助劳动队伍做好准备，跟上经济结构的转变。

通过商会与商团、工会、企业和个人的共同努力，理事会希望能协助企业掌握机会、创新和扩大规模。同时，它也协助新加坡人掌握和采用精深技能，以在未来经济中胜任更高素质的工作，建立具韧性及灵活的工作队伍和职场。

【“今朝转型 迎未来挑战”系列由贸工部呈献，六之四】