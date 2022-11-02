丰树泛亚商业信托 Mapletree Pan Asia Commercial Trust

这只股票于2011年8月11日下试0.76元后，就以三大波向上回扯；2015年4月17日股价上升至1.63元，同时于其每月一杆图以“转向”信号完成了A大波，过后回落至同年9月29日的1.21元，此为B大波。2020年元月16日股价上升至2.48元，又于其每月一杆图以“转向”信号为C大波画下句号，旋进入五波下跌走势。同年4月3日股价下跌至1.46元结束了第（1）波，过后以三波向上回扯。同年6月10日股价上升至2.23元，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波，接着回扯至同年11月2日的1.71元，并于当天以“主要转向”信号结束了（b）波。2021年元月19日股价上升至2.25元完成了（c）波，同时于其每周一杆图以“转向”信号为第（2）波画下句号，随即以一个“斜向交叉”进入第（3）波跌势。其间第（三）点止于2021年7月12日的2.21元，而第（四）点于今年5月12日的1.73元结束，若以两者的差价，计自9月13日位于1.95元的第（五）点，可测得基本目标为1.47元了。