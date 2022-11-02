风水平衡环境磁场 调和人际关系

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创办：2017年

行业：阳宅风水一站式服务

杨氏风水传人杨利师傅，10年前应约从杭州前来，运用杨公风水的环境风水调理术，让百间滞租的学生公寓，在一个月内全数租出！

迅速间解决滞租危困，免了大亏损，学生公寓项目业主王女士，非常感激及佩服这位来自东北的青年风水师。随后，因为对风水的共同兴趣还引出了一段同乡异地姻缘，留住了杨师傅，也让具千余年历史的杨公风水，在本地传扬开来。

这位聚百福本命年风水创办人杨利师傅（41岁）受访时，带出以上两则传奇小故事。

婚后，杨太太在学生公寓预留一个单位，给杨师傅在异乡创业试跑；随着风水事业渐上轨道，她结束学生公寓业务，全心协助夫婿传扬中国传统风水文化。

杨利师傅自家设计的九龙鼎。（林桂叶摄）

杨公风水是哪门风水？天下风水出杨公，杨公即杨筠松，为风水的祖师。据记载唐末他将宫中风水文献带到江西，以江西三僚村为根据地，将精于堪舆术的杨公风水，发展为自成一派的风水学。杨师傅说，杨公风水独具特色的藏风聚气，是从风水角度调度环境、平衡磁场,、强化思考，带动好的运势。

在杨公风水文化里，风水师是一名环境学专家。以上述公寓的风水为例，风水师先以罗盘定位，通过环境布置，调和人际关系，租户上门自有成果。杨师傅说，所谓“一挂定乾坤”就是这个意思。

13岁离家学风水

杨利出生于中国东北沈阳小山村，在读小学五年级那年，他在村里被一名到山区勘察墓地风水师傅的车子撞上了。师傅下车施救，发现这男孩的骨骼结构很特别，取小孩的生辰八字一看，断定是风水师人才，执意要收他为徒。

杨利的父亲极力反对儿子学风水，杨利却坚决随师傅杨老先生前往杭州，开始了风水学之旅。

是天赋吗？小学没毕业的杨利，在学习风水研读传统古典风水文化时，却看懂读会。从师傅口传心授中得到真传，成为杨氏三僚风水的第41代传人。

杨师傅秉持着风水是科学的，以平衡环境磁场的理论及实践，服务上门求助者；多年来靠良好口碑，建立名声。聚百福提供阳宅风水一站式服务，包括选址、设计、装修、布局、摆饰等。

人工雕刻天然玉石摆件

印章、文昌塔。（林桂叶摄）

聚百福的风水摆件，一律选用天然玉石，由东北自家的雕塑厂设计及雕制。

杨师傅说，天然玉石带有灵性，吸收天地精华，开采后是一颗能量石；全程由人工雕刻，成品蕴含人文精神，易与人产生情感互动，摆在室内收效好。

杨师傅一度亲自到厂里学习玉石雕刻，遇到顾客的摆件有所损坏，他回收并动手修补或改其塑形保留自用。杨太太补充说，聚百福风水摆件价格一般在几百至千元之间，让一般公众负担得起。