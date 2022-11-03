10月PMI跌至49.7 经济师：我国制造业第四季料陷萎缩

最新数据显示，我国10月份制造业采购经理指数（PMI）下跌0.2至49.7，整体制造业已连续两个月处于萎缩，主要是因为新订单、工厂产出和库存的萎缩步伐加速。

我国继续面对宏观经济风险，制造业连续两个月萎缩。经济师指出，尽管年底佳节销售旺季在即，电子业生产仍急剧下滑，整体制造业可能受拖累，在第四季陷入萎缩。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期三（11月2日）发布最新数据显示，我国10月份制造业采购经理指数（PMI）下跌0.2至49.7，整体制造业已连续两个月处于萎缩，主要是因为新订单、工厂产出和库存的萎缩步伐加速。

电子业PMI下滑0.3至49.1，已连续三个月萎缩。PMI下滑的原因是新订单、新出口、工厂产出、库存和就业的萎缩速度加快。其中，新订单、新出口和工厂产出已连续三个月萎缩。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

SIPMM副总裁傅慧玲在文告中指出，高通货膨胀和地缘政治不确定等宏观经济风险，导致我国制造业继续在今年第四季面对全球经济逆风。“尽管年终佳节在即，全球贸易环境的不确定因素以及不断上升的成本压力正在影响需求。本地制造商，尤其电子业，一直在推迟投资计划。”

马来亚银行经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时说，来到年底佳节假日时，消费者支出一般会出现季节性增长，但整体制造业和电子业的PMI却继续下跌。“PMI疲软显示电子业的生产急剧下滑，可能会拖累制造业在第四季陷入萎缩。”

制造业前景和信心 第四季料持续恶化

华侨银行首席经济师林秀心说，新订单、产出、库存、制成品和进口的萎缩幅度扩大，意味着制造业的前景和信心将在今年第四季持续恶化。

她说，我国制造业面对的不利因素包括主要经济体的衰退风险加剧、通胀持续升温，以及全球央行收紧货币政策、美国对中国的晶片出口限制等地缘政治紧张局面。此外，终端消费者对电子产品的需求也放缓。

尽管对本地其中一些制造业领域如运输工程、一般制造业和精密工程的前景持谨慎乐观态度，大华银行高级经济师柳天成说，电子业的表现恶化，以及中国等东北亚经济体的需求日益疲软，明显影响了出口的增长势头和制造业需求。

柳天成预计，我国制造业下来两个月会进一步下滑，明年上半年的表现还会持续疲软。

蔡学敏预期我国今年第四季的经济增长会比第三季疲软，整体经济得依赖受惠于边境与商业活动重开的服务业，以应对制造业衰退加剧的情况。