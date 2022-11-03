即日起 公众可在SGFinDex单一平台查看所有保单

从即日起，公众可通过新加坡财务数据交换平台（SGFinDex）查询所购买的各种保单的信息。通过单一平台综合所有保单信息，有助国人辨识他们在这方面的潜在缺口，对个人财务状况有更全面的了解。

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月2日）在新加坡金融科技节致开幕词时，宣布上述消息。

为帮助个人进行财务规划，政府于2020年推出SGFinDex，让个人查看他的银行和政府机构信息如贷款、存款和公积金余额。去年，这个平台提供的信息扩大至中央托收公司（Central Depository，简称CDP）的投资持股。如今，再扩大至个人保单。

新加坡金融管理局数据显示，SGFinDex目前有3万多名每月活跃用户，提取数据近120万次。

黄循财说，科技能帮助个人更好地照顾自己。“对个人财务进行规划，是减少生活压力、建立更具韧性的财务的步骤之一。但要对个人财务状况有深入了解，你就需要数据。”

他希望下来还有更多金融机构和更广泛的金融信息纳入SGFinDex平台，方便个人进行财务规划。

投入1.5亿元继续推动金融业创新

另外，黄循财也在会上宣布金管局下来三年会在增强的“金融领域科技和创新3.0计划”（FSTI 3.0）下，投入1亿5000万元。FSTI计划于2015年推出，旨在支持创建蓬勃的创新生态系统，促进金融业创新。过去两轮的计划提供了超过3亿5000万元资金，支持约1500个项目和创造了200个就业机会。

黄循财说，FSTI 3.0会整合一些领域，并继续关注人工智能、数据分析、监管科技，以及网络安全等关键金融领域，同时开拓新的重点发展领域如环境、社会和治理（ESG）金融，以及推出可实施的创新解决方案。

FSTI也将资助下一代的卓越中心，这些中心会带头开发新技术工具，支援第三代网络（Web 3.0）等新兴领域。

中期内完全停用支票

黄循财说，政府计划在中期内完全停止使用支票，因为支票使用率近年大幅下跌，而且持续依赖支票，将导致业务流程未达最佳标准，造成相对较高的支付成本。

不过他表示理解不少支票使用者，特别是年长人士，仍不适应电子银行和电子支付方式。因此，政府会给予他们更多时间逐步转用其他支付方式，同时为无法使用电子支付的人探讨适当解决方案。

新加坡金融科技节由金管局和旗下负责促进金融科技发展的机构Elevandi主办，从星期一（10月31日）开始举行各项活动至星期五（11月4日），预计吸引超过110个国家的2000家机构派员参加。