即日起 公众可在SGFinDex单一平台查看所有保单

来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2022年11月3日 5:00 AM

副总理兼财政部长黄循财星期三出席新加坡金融科技节在新加坡博览中心的实体会展，参观各家公司展示的金融科技产品及服务。（白艳琳摄）
副总理兼财政部长黄循财星期三出席新加坡金融科技节在新加坡博览中心的实体会展，参观各家公司展示的金融科技产品及服务。（白艳琳摄）

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从即日起，公众可通过新加坡财务数据交换平台（SGFinDex）查询所购买的各种保单的信息。通过单一平台综合所有保单信息，有助国人辨识他们在这方面的潜在缺口，对个人财务状况有更全面的了解。

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月2日）在新加坡金融科技节致开幕词时，宣布上述消息。

为帮助个人进行财务规划，政府于2020年推出SGFinDex，让个人查看他的银行和政府机构信息如贷款、存款和公积金余额。去年，这个平台提供的信息扩大至中央托收公司（Central Depository，简称CDP）的投资持股。如今，再扩大至个人保单。

新加坡金融管理局数据显示，SGFinDex目前有3万多名每月活跃用户，提取数据近120万次。

黄循财说，科技能帮助个人更好地照顾自己。“对个人财务进行规划，是减少生活压力、建立更具韧性的财务的步骤之一。但要对个人财务状况有深入了解，你就需要数据。”

他希望下来还有更多金融机构和更广泛的金融信息纳入SGFinDex平台，方便个人进行财务规划。

投入1.5亿元继续推动金融业创新

另外，黄循财也在会上宣布金管局下来三年会在增强的“金融领域科技和创新3.0计划”（FSTI 3.0）下，投入1亿5000万元。FSTI计划于2015年推出，旨在支持创建蓬勃的创新生态系统，促进金融业创新。过去两轮的计划提供了超过3亿5000万元资金，支持约1500个项目和创造了200个就业机会。

黄循财说，FSTI 3.0会整合一些领域，并继续关注人工智能、数据分析、监管科技，以及网络安全等关键金融领域，同时开拓新的重点发展领域如环境、社会和治理（ESG）金融，以及推出可实施的创新解决方案。

FSTI也将资助下一代的卓越中心，这些中心会带头开发新技术工具，支援第三代网络（Web 3.0）等新兴领域。

中期内完全停用支票

黄循财说，政府计划在中期内完全停止使用支票，因为支票使用率近年大幅下跌，而且持续依赖支票，将导致业务流程未达最佳标准，造成相对较高的支付成本。

不过他表示理解不少支票使用者，特别是年长人士，仍不适应电子银行和电子支付方式。因此，政府会给予他们更多时间逐步转用其他支付方式，同时为无法使用电子支付的人探讨适当解决方案。

新加坡金融科技节由金管局和旗下负责促进金融科技发展的机构Elevandi主办，从星期一（10月31日）开始举行各项活动至星期五（11月4日），预计吸引超过110个国家的2000家机构派员参加。

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