零售销售连续七个月增长 9月同比升11.2％略高于市场预期

本地零售销售连续七个月增长，9月同比上扬11.2％，涨幅较8月份修正后的13.3％有所放缓，但略高于市场预期。

新加坡统计局星期五（11月4日）公布的最新零售销售指数显示，9月份零售销售经季节性调整后，环比上扬3.3％。不包括汽车销售，9月份零售销售同比增长16.8％，环比则上扬4.2％。

9月份零售总额为38亿元，其中网络零售约占13.8％，高于8月份的12.5％。

马来亚银行经济师李主礼接受《联合早报》访问时说，零售销售势头好于预期，应该是受到百货公司、手表与珠宝等类别的旅客回归需求推动。此外，电脑与通信器材销售在9月份涨至接近八年以来最高水平。

她预期零售销售会在今年剩余时间放缓至单位数增长，今年全年零售销售预计取得9.5％的增长。

零售销售主要下行风险 是通胀压力持续升高

大华银行高级经济师柳天成在报告中说，今年以来零售销售已同比增长11.3％。他认为国内零售商会继续得到国内和国外需求的支持，紧张的国内劳动力市场会推动国内消费需求，年底佳节需求也是另一个积极因素。

柳天成认为，零售销售面对的主要下行风险是持续升高的通胀压力，这或许会进一步遏制家庭的可支配支出。他预计零售销售今年全年可取得10％的增长，这意味着今年第四季的增长预测会放缓至6.6％。

多数零售行业的销售额今年9月都取得同比增长。服装和鞋类、食品与酒精饮料和手表与珠宝，分别同比增长52.5％、51.7％和37.1％。

相较之下，拥车证配额减少使9月的汽车销售额同比下滑20.2％。超市和大卖场，以及小型超市和便利店的销售额也分别下降4.5％和0.7％。

另一方面，今年9月的餐饮服务销售同比增长29.7％，经季节性调整后则环比上扬1.0％。9月份餐饮服务销售总额为9亿1500万元，其中网络餐饮服务销售约占24.4％，低于8月份的25.8％。

随着大型活动及国际旅游限制放宽，活动和机上餐饮的需求增加，9月份的餐会供应销售增长幅度最大，达135.2％。