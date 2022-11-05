本栏于今年5月5日曾论及这只股票将填补介于5.16元与5.20元及介于5.30元与5.35元间的缺口。当时股价为4.89元左右。见报当天股价回升至5.01元，过后向下回扯至5月13日的4.88元，随即于当天以“主要转向”信号止跌回升。5月24日股价回升至5.08元，无奈未能将上述第一个缺口填补，就于当天以“转向”信号完成了一个源自2021年7月16日从5.24元下跌以来，所形成一个跌势“斜向交叉”的第（五）点。5月30日股价骤然下试4.88元，同时在介于4.96元与5.06元间留下缺口。6月22日股价下试4.69元结束了一个跌势“三角形”中的第（III）点，8月1日股价回升至4.91元完成了第（IV）点，旋重返跌势。9月23日股价终于跌穿位于4.75元的“三角形”下限，若以其高计自此下限，可测得目标为4.35元，而此目标已经在10月13日下探4.24元时完成。截至10月26日股价已经下跌至4.00元，旋于当天以“转向”信号止跌回升。估计短期回扯当填补介于4.23元与4.27元间的缺口，并升试4.37元的阻力线后，重返跌势。