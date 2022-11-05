聚焦做专业的事 诚信走长远的路

从打工到创业是一条艰难的路，但陈云走得很开心。

陈云创立的Hair Raising，专门为顾客解决白发、脱发和头皮屑的问题。（贺玉荣摄）

“我19岁来到新加坡打工，在一家电子公司做了十年，突然觉得自己想要换种生活。”从小爱美的陈云，喜欢一切美好的事物，也利用工作之余学习美容美发。“有一天，我突然发现自己有了白头发，简直不敢相信自己的眼睛。我找了很多方法想留住黑发，效果都不是特别理想。机缘巧合下，有个朋友给我一张名片，是专门解决头发问题的，我就去了解了一下。”

解决了自己的白发问题，陈云想着把这门技术也带到新加坡来。“我特别了解有头发问题困扰时的心情，新加坡很多人都有白发、脱发和头皮屑的问题，能做自己喜欢的事，又能帮助更多人，是件让人开心的事。”

2009年，陈云开了她的第一间门店，帮助顾客解决白发、脱发和头皮屑的问题。

“我们这一行，主要靠服务，只要手法好，看得到效果，顾客都会自己找上门来。为保证质量，我们设置了严谨的服务流程，所有员工都要接受培训，才能上岗。我也跟员工说，要把顾客当作自己的家人，真心实意、踏踏实实地帮顾客做好服务，顾客自然会支持你。”

“我们创造了独一无二的梳子经络敲打，帮助顾客缓解头痛，刺激头皮神经，促进脑部和头皮血液循环，再搭配我们自有品牌的精华液、生发液、发膜等产品，可以使有白发和脱发问题的顾客的头皮从内到外得到养护，维持头发健康。 这些营养也能通过经络敲打后，快速渗入发根，补充头发代谢所必需的营养物质，改善头发营养状况，维持发根活力，从而从根本上解决白发、脱发问题，使头发黑亮、健康！”

经营过程中，陈云也面对了很多困难，经历了很多波折。

护理头发需要懂专业的员工，但请到合适的员工并不容易，能留下来一起打拼事业更是不容易。

“有的员工刚培训好了，可能因为家庭原因要离开；有的员工因为结婚生子而不得不有别的选择，我们都必须要接受。感恩的是，有一些员工从创业开始一直跟我做到现在，她们是公司的顶梁柱，也是我不断努力的动力所在。”

陈云说，“简单的事情重复做，重复的事情用心做，只有专业，才能赢得顾客的信任。

我们现在不做别的，只帮顾客解决三件难题：脱发、白发和头皮屑。只有专心，才能专注，才能专业，才能赢得顾客的心。”

诚信服务 口碑相传

踏踏实实地诚信服务，顾客就会口碑相传。（贺玉荣摄）

这十多年下来，店里积累了上万名顾客，很多顾客非常支持她们，让她很感动。

“员工和顾客就像家人一样，对我非常好，这是我最大的福气。我们很少做宣传，顾客都是口碑相传来的。很多顾客做得有效果了，会主动帮忙介绍自己的家人、朋友来这里。有了他们的支持，我们才能坚持到现在，并且分店越开越多。”

从2009年到现在，Hair Raising已经开了6间门店，分别在大巴窑、勿洛、淡滨尼、裕廊、义顺、宏茂桥。“接下来，我们还会开多四间门店，让更多人能够在家附近就能享受我们的服务。简单的事情重复做就是专家，我们只要把该做的事情都做好，一定会赢得顾客的认可。”

小档案

成立时间： 2009年

服务特色：解决白发、脱发和头皮屑问题。

员工：13人