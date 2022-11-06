追踪投资深圳创业板公司 大华平安ETF本月新交所上市

新品上市

大华资产管理（UOB Asset Management）推出大华平安创业板ETF（UOBAM Ping An ChiNext ETF），本月在新加坡交易所上市，让散户投资者接触目前只限中国大陆和外国专业机构投资者的中国创业板市场。

这是自去年12月新交所与深圳证券交易所签署谅解备忘录后，推出的首个挂牌基金。

追踪深交所创业板100大A股

新推出的挂牌基金追踪创业板指数，指数包含在深圳证券交易所创业板上市的100只最大及流动性最高的A股。挂牌基金包含的公司横跨中国多个领域，包括工业（41.1％）、医疗保健（22.4％）、资讯科技（13.5％）、金融（7.7％）等。

首次公开售股从10月21日开始，每单位发行价为1元。投资者可通过参与交易商或三家本地银行的提款机等投资于挂牌基金，截止日期分别为11月7日和11月3日。挂牌基金将在11月14日于新交所上市。

投资者能以新元或美元、现金或退休辅助计划资金投资。挂牌基金是普通投资产品（Excluded Investment Product）。

大华资产管理首度执行员张文杰说，通过此挂牌基金，投资者有机会接触高增长领域的创新中国公司，如生物科技和清洁能源，这些由在当地有深厚影响力的知名中国基金经理管理。（颖）