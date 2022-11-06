五福寿板店 市道不好体恤丧家 推简约版温馨配套推简约

大约两年前，我国冠病肆虐，冲击各行各业，影响民生，五福寿板店当时就毅然推出简约版4888元葬礼配套， 协助丧家节约费用，口碑相传！

疫情期间，五福寿板店老板郭绪泽（64岁）眼见市道不好，许多人在疫情期间的家庭收入也受到影响，便决定推出简约版的葬礼。

郭绪泽坚持以诚意和爱心办每一个葬礼。（商家提供）

简约版4888元葬礼配套，主要是停柩的时间缩短了，由一般的五天，缩短为“三天两晚”。

虽然停柩日数减少了，可是，五福寿板店在灵堂的布置，还是用足了心思，温馨典雅，让逝世者有尊严的“上路”。

从事殡葬业已经有29年的五福寿板店老板郭绪泽说：“在疫情肆虐期间，很多家庭都很辛苦，我希望能帮助他们渡过难关！ ”

他指出，虽然百物飞涨，原材料、员工薪水都上涨，推出4888元葬礼配套以来，并没有调整收费。

“我从事殡葬业的宗旨，是本着爱心、诚意、专业、经济、 合理的经营理念，帮助需要帮助的人士！”

早在2014年，五福寿板店首次参加了由全国商联总会和《联合晚报》主办的邻里企业之星活动并获奖。在2019年，五福寿板店也参与由新加坡中小企业公会和《联合早报》联办的金字品牌奖并获得成名品牌奖。后来，五福寿板店在2021年的金字品牌奖，再次获得成名品牌奖。

他说：“这是大众给予我们的肯定，对我们提供的服务更有信心。”

郭绪泽坚持以诚意和爱心办每一个葬礼。（商家提供）

三不卖原则 诚意办每个葬礼

在五福寿板店（Union Casket）办公室，一个刻着“三不卖”的牌子格外醒目。

做殡葬业，什么东西不卖？死因不明不卖，买棺抽佣不卖，没有诚意不卖。

做生意，为何还列出这条条框框，拒绝财路？

郭绪泽说：“即便是殡葬业，也应有社会企业责任，‘三不卖’可说是我的创业理念。死因不明的，不能乱卖棺材；中介抽取佣金，会助长歪风，加重丧家负担，不卖；再来，找我负责殡葬事务， 又怀疑我乘机捞一笔，这种缺乏诚意者，也不卖。”

29年来，这个“三不卖”已成为他的座右铭，坚持以诚意、 爱心办每一个葬礼。

小档案

创办：1993年

行业：殡葬业

员工：12人