海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上星期一（10月31日）曾论及指数截至28日已经上升至3071.38点，由于升势特急，造成介于3025.93点与3015.24点间出现缺口。估计指数回扯还会持续，一旦完成（a）波，指数将进入（b）波调整，并可能填补上述缺口，过后当进入（c）波升势，以便填补介于3132.92点与3145.81点间的缺口。当时指数为3059.19点左右。见报当天指数跳空直奔3129.35点，由于升势特急，造成介于3083.59点与3059.19点间留下缺口。11月1日指数再接再厉上升至3140.32点，2日指数进一步升试3141.13点，遂将上述第二个缺口的大部分填补；3日指数骤然下跌至3091.18点，同时在介于3126.09点与3141.13点间留下缺口；4日指数回升至3134.30点，遂将此缺口的一部分填补。由于指数仍然处于三波回扯中的（a）波，估计本周指数或将承续上周的升势，以便将上述第二个缺口全予填补，同时顺利完成（a）波，才有可能进入（b）波下调，毕竟上述的第三个缺口尚未填补。