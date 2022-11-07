价格大众化 赢尽顾客心

小档案

创办：2021年

行业：钻戒、珠宝、首饰等

2020年，做了25年美容行业的蔡佩锜的生意被疫情严重影响，“我们美容行业就是接触人的行业，疫情来临，每个人都怕出门，生意影响很大。”

正当蔡佩锜焦急的时候，朋友李常胜建议他们一起开家珠宝店。“李常胜家族做珠宝批发生意已超过三十余年，建议我们一起开珠宝店。做珠宝首饰投资本钱大，我担心疫情影响生意，当时没立刻同意。不过，李先生建议我通过网络渠道先尝试一下。”

2021年8月，蔡佩锜开始在网上销售珠宝，也尝试做直播。“出乎我的意料，网上的反馈居然非常好，一个月的时间，我们的粉丝量就增加至1000以上，每天出货打包都有几十件。”

（贺玉荣摄）

这次尝试给了蔡佩锜足够的信心。“反正疫情当前，美容生意肯定不好做。机会来了，就要尝试一下。以往，我只是自己购买珠宝首饰，却从来没有想过有一天会从事这门生意。”

蔡佩锜、刘容铨、李常胜三人成立了CL Jewellery，开始涉足珠宝生意。刘容铨在如切附近做了38年的生意，对这一带很熟悉。2021年10月，刘容铨在Joo Chiat Complex找到一间小门店，三人租下来，稍微装修后就正式营业了。

“幸运的是，我是马来西亚人，从小读的就是马来文，这里马来同胞的朋友比较多，我们用马来话沟通还挺顺畅的。”

刚开始，蔡佩锜也遇到了一些难题。“最难的是找员工，一开始我们招了几个年轻人，但都因为语言和沟通问题没法继续。我只能一边找人，一边坚持自己顶着。最忙的时候，我一个人要同时招呼和服务三个顾客，真的还挺辛苦的。”

打造个性化款式钻戒

CL Jewellery产品品质好、价格实惠，深受顾客喜爱。（贺玉荣摄）

“我们最畅销的是黄金与铂金钻戒。很多年轻人来这里购买订婚戒指、结婚钻戒。我们也能为顾客量身定制他们喜欢的个性化款式钻戒。顾客超爱钻戒和宝石首饰。

除了钻戒、宝石，这里的镀金个性化手链也特别受欢迎。“我们的手链可以自行选择和搭配不同的款式，本地市场稀有，因此大受顾客喜爱。”

“我们卖的美国纽约最新技术打磨的莫桑钻（Moissanite），无论是颜色、色泽、亮度和切割工艺，都是最好的等级，但我们的价格相比市面上来说，又是相对比较经济实惠的。顾客货比三家后，还是会回来跟我们买。”

蔡佩锜说，现在最缺的是人手。“我们正在打造自己的网店和系统，之后会开始网络销售和进行现场直播。我们也在跟一些天然钻戒和珠宝大师们接洽合作事宜，以带给顾客更多富有创意的风格和款式。”