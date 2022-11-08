金融女高管退而不休 办社企三方面伸援手

赖玉珠：轻安地球村具有包容性，能提供帮助的范围也比较广。

小档案

创办：2007年

行业：社会企业

员工：7人

金融界女总经理，退而不休，在组屋邻里设社会企业，帮忙大众达到一个轻松、放下，以及身心灵和谐的境界。

轻安地球村创办人兼董事赖玉珠（71岁）指出，小时候住在樟宜的甘榜，大家守望相助，年少时当中医的养父帮人找回健康，潜移默化中已在她心里埋下助人理念的种子，这一种子在她退休后发芽、并茁壮成长。

赖玉珠在2000年退休时是汇丰銀行集团亚太区融资公司总经理，从职场退下来，她朝向社会企业发展，贡献微薄的力量。过去15年来，轻安地球村（Eco-Harmony Global Network Ltd）通过以下三大方面，达到帮助社会与人群的目的。

轻安地球村的零食部门，售卖各种健康素食。

首先，餐饮与零售，轻安地球村在阿裕尼弯第106座设有轻安厨艺坊（EcoCafe），售卖蔬食和健康产品及干粮，每逢星期一与基层组织合作，每年提供超过2300人次60岁以上长者免费蔬食午餐，平时则让这些长者享有7元特价套餐优惠。

2020年疫情阻断措施期间，轻安地球村餐饮部负起为客工和年长者送礼包和素汉堡包的工作，摇身一变为“前线工作人员”。

“我们在同一个地方设有零售部，售卖上百种有机健康素材，目的也是要服务社群与有需要者。”

轻安地球村与慈济联办的“21天素食挑战”，参加者的三高指数过后有改善。

其次，活动与课程，轻安地球村自2007年创办以来，主办了14届身心灵健康与环保研讨会。此外，轻安地球村每个月，或每几个月，主办健康餐饮与净化饮食课程，每一堂课有20到30人受惠。

再来，轻安地球村提供疼痛管理，以及中医推拿，并且通过高科技测试人们的情绪与精神状态，确保有需要者身心灵的健康。

轻安地球村的高级经理王静（48岁）谈到，去年与今年与慈济国际医疗队联办了三场“21天素食挑战”，今年10月的一场有105人参与。首两场活动结果是，参加者的三高指数都有所改善30%或以上。

5个社区7个服务中心

创办人也发起设立轻安村慈善与教育基金会，已在本地五个社区设有七个服务中心，提供修理轮椅、学生关怀、菜园、幼儿园和托管等服务。

赖玉珠指出，基金会在1999年成立，收入依赖捐款，与轻安地球村是姐妹团体，目的除了支持轻安村的慈善项目，也是通过慈善与教育等，回馈社会。

这个基金会在裕廊东设有绿健中心，开办健康课程，并有轮椅行动辅助器材与培训中心，提供轮椅修理；东部的盛港，则有青籽心园，提供幼儿园及托管中心。在淡滨尼中，设立日间护老照料中心，以及学生关怀中心；在淡滨尼东，则有身心智提升中心，以及特殊脑波培训中心。