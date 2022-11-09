事业两度遭疫情重创 河南菜大厨开中华面庄越战越勇

小档案

创办：2010年

行业：餐饮业

员工：16人

从事餐饮业，原籍中国河南的厨艺高手李永斌，事业两度受疫情重创，先是在家乡开餐馆因沙斯疫情倒闭，后来在新加坡的面档生意又遭冠病疫情打击，但充满斗志的他越战越勇，克服困境蓄势待发，为今后的冲刺做好准备。

李永斌于1989年学厨艺投身餐饮业，仅花3年时间就成为餐馆厨房领军大哥，在河南省的洛阳、开封、郑州等几个大城市当过主厨。

2000年李永斌创业，不料却在2003年遇到沙斯肆虐，他的餐馆也不能幸免被击垮。

2004年，他离乡背井前来新加坡打工，在西海岸的一家台湾餐馆担任主厨，带来拿手的河南面食─刀削面，广受顾客欢迎。在那家餐馆工作至2008年，他辞职回返已经阔别5年的家乡。

2010年重回新加坡，在珍珠坊熟食中心开设了中华面庄。中华面庄当时是该熟食中心售卖中国手工面食的第一家，主打口味正宗的河南特色面食与小吃，包括羊肉烩面、刀削面、东北冷面、河南卤面、胡辣汤等等。李永斌指出，汤头好才能煮出好面，因此，他不惜下重本采用老母鸡、猪骨、胡椒粒等材料熬制汤底，对面条与食材的选用也很讲究，不同的面食需要采用不同的面条，例如羊肉烩面、刀削面与东北冷面的面条就完全不一样。

坐落在珍珠坊熟食中心的中华面庄，除了侨居本地的中国人经常光顾，也有不少本地客。

以中华面庄招牌的羊肉烩面来说，由于羊肉是属于两极化的食物，喜欢的人很爱吃，而怕羊肉膻味的人是一点都不尝。李永斌选择了半肥半瘦较无膻味的羔羊肉来烹制，加上用羔羊肉和羊骨熬煮的汤头，以及具有筋道的手扯宽面，一碗鲜香的面食让非羊肉喜爱者的食客也吃得满意。

中华面庄的面食共20多款，有重辣较油的也有不辣少油的，能满足不同口味食客的要求，除了侨居本地的中国人经常上门光顾，也有不少本地客。

李永斌于2017年曾在榜鹅Waterway Point购物商场的口福食阁开了另一档中华面庄，2019年受疫情影响而收档不做。他说，冠病疫情对生意的打击很大，幸好有政府的资助减轻财务负担，过去两年多是全靠外卖来支撑，除了通过外送平台订购，他本身也接订单，与妻子两人亲自将食物送到熟客手中。

租工厂设中央厨房

现在防疫措施放宽，生意已经稳步回升，李永斌看好餐饮业的前景，只要有适合的地点，他会继续扩充营业，最近还租了一间工厂，准备设立中央厨房，目前正在申请准证。这个中央厨房就是为了业务的发展而设，主要制作纯手工面条，供应自己所需，暂时没有为他人提供面条的计划。

这回是第一次参选邻里企业之星奖项，李永斌感谢全国商联总会给予机会，让更多人认识中华面庄，提升知名度。