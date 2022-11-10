大股东提有条件收购献议 金光能源与资源计划除牌

金光能源与资源（Golden Energy & Resources）公司大股东提出自愿有条件收购献议，以每股现金0.16元把公司除牌。同时，公司也宣布以股代息的方式向公司股东分配它在金能源矿业公司（Golden Energy Mines）的62.5％股份。

金能源矿业是印度尼西亚交易所挂牌公司，主要业务是煤炭开采和交易。公司持有金能源矿业36亿7600多万股，约占已发行股本62.5％；拟议中以股代息的分配比例，是每股金光能源与资源股票等同1.3936股金能源矿业的股票。