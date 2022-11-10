Terraform Labs创始人在本地面临巨额集体索赔诉讼

除了可能在韩国和美国面临法律诉讼之外，Terraform Labs联合创始人权道亨（Do Kwon）现也在新加坡面临高达5690万美元的集体诉讼。
根据《海峡时报》报道，诉讼由359名投资者于今年9月份发起，指控权道亨、Terra另一创始成员尼古拉斯·普拉提亚斯（Nicholas Platias）和LFG基金会（Luna Foundation Guard）蓄意误导投资者TerraUSD（又名UST）的价格稳定性，致使投资者在TerraUSD崩盘后遭受重大损失。
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除了可能在韩国和美国面临法律诉讼之外，Terraform Labs联合创始人权道亨（Do Kwon）现也在新加坡面临高达5690万美元的集体诉讼。
根据《海峡时报》报道，诉讼由359名投资者于今年9月份发起，指控权道亨、Terra另一创始成员尼古拉斯·普拉提亚斯（Nicholas Platias）和LFG基金会（Luna Foundation Guard）蓄意误导投资者TerraUSD（又名UST）的价格稳定性，致使投资者在TerraUSD崩盘后遭受重大损失。
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