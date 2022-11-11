星狮地产信托 Frasers Centrepoint Trust

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来自 / 联合早报

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发布 / 2022年11月11日 5:00 AM

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本栏于去年3月4日曾论及这只股票若以“三角形”的高，计自其位于2.34元的下限，可测得基本目标为1.53元。而填补介于2.09元与2.08元及介于2.00元与1.98元的缺口，自不在话下。当时股价为2.45元左右，3月18日股价上升2.58元，无奈后劲乏力，遂进入跌势，4月30日股价跳空下试2.43元，同时在介于2.45元与2.49元间留下缺口。5月14日股价终于跌穿上述位于2.34的“三角形”下限直抵2.25元。5月17日股价进一步试2.24元后随即以“转向”信号完成（I）波；7月13日股价回扯至2.49元，并于当天以“主要转向”信号结束了（II）波。今年元月12日股价下跌至2.22元完成了（III）波，接着回扯至4月29日的2.50元，且于当天以“转向”信号为（IV）波画下句号。估计股价已经进入一个具“斜向交叉”的（V）波跌势，11月8日股价下探1.90元，遂将上述第一及第二个缺口填补，同时也为图中的第（四）点画下句号。因此，短期回扯，股价或将试位于2.17元的阻力线后，才重返跌势。

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