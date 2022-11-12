调查：包括董事会更新及薪酬披露等 上市公司在企业治理实践仍有待改进

新加坡董事协会星期五发布的2022年上市公司董事会调查报告显示，任期超过九年的上市公司独立董事占比，已从2019年的43％，减少到今年的35％。41％的小市值企业有任期超过九年的独立董事，大市值企业的比率则是17％。

本地上市公司在企业治理实践方面仍有待改进，尤其在董事会更新、薪酬披露、董事培训，以及把可持续发展报告转为实际行动等是可改进的几方面。

新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）星期五（11月11日）发布的2022年上市公司董事会调查报告显示，任期超过九年的上市公司独立董事占比，已从2019年的43％，减少到今年的35％。41％的小市值企业有任期超过九年的独立董事，大市值企业的比率则是17％。

受访企业对于任期超过九年的独立董事，通常会交由股东在常年大会上投票，其中67％表示会采取两级投票制度。只有29％表示会委任其他的董事取代长期任职的独立董事、6％则表示会让长期任职的独立董事重新被受委为非独立董事，并扩大董事会规模。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）日前宣布有意强制把独立董事任期上限定为九年，并取消用来保留长期任职独董的两级投票制，并就此于10月27日发布公开咨询书。

根据咨询书，若董事想在达到任期顶限后继续任期，即使他们之前已通过两级投票批准，还是必须重新被受委为非独立董事。

董事协会的调查显示，绝大部分的企业（96％）表示，它们使用个人网络辨识出潜在的非执行董事人选。

另外，只有超过半数（53％）的受访企业以列名的方式披露每名董事和首席执行官的薪酬。虽然这方面的表现首次超越50％的门槛，但对于董事会成员和首席执行官薪酬的进一步披露仍存在“强烈抗拒”。

几乎所有受访企业都有可持续发展报告，但只有54％有可持续发展相关关键绩效指标（KPI），其中少于半数将关键绩效指标同薪酬与奖励挂钩。只有41％受访企业的可持续发展报告流程接受内部审计的审查，20.4％则针对可持续发展报告取得独立外部验证。

采纳董事会多元化政策的受访企业比率从2019年的53％增加到今年的78％。其余的22％小市值企业没有采纳，而这其中53％有意让董事会更加多元化。

普华永道新加坡治理风险及管控主管合伙人杜成宏说，瞬息万变的全球环境对上市企业提升治理标准的期望不断提高。尽管小市值领域不断加强他们对企业治理要求的理解和反应，这方面仍有改进的空间。

上述调查在今年5月至7月之间进行，共收集了150家本地上市公司的信息，61％在新交所主板上市、31％在凯利板上市、8％则是房地产投资信托和商业信托。