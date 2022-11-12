评股论经

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月12日 5:00 AM

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博纳产业第三季扣除税务和少数股东利益后的净利（PATMI）上升21.9％，比我们的预期更佳，2022财年首九个月的盈利达到4460万元。第三季的营收增长10.2％至2亿5640万元，主要是更高的交易量所推动，但是部分营收则被较低的项目营销佣金（发展商推出较少新项目）所抵消。因此，公司毛利率收窄0.2个百分点至10.3％，因为项目销售服务的利润率比转售交易来得高。

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