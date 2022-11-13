应对社会新趋势 可建组屋综合项目 方便居民工作购物

人口老龄化及疫情带动灵活办公已成为本地新趋势，研讨会四名主讲人提出未来住宅可以如何规划，以及政府为何应考虑建造组屋综合项目。

集住宅、商场和办公楼于一体的综合发展项目，能否为年长者和居家办公者的生活带来更多便利，房地产专家认为，政府可考虑建造组屋综合项目，以应对人口老龄化和灵活办公新趋势。

《联合早报》上星期六（11月5日）举办的大趋势研讨会主题为《以变应变，城市住宅的未来》。

研讨会邀请到新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强博士、PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士、国浩房地产住宅销售总经理莊爱玲，以及合登集团研究部高级总监李思德，一起探讨新加坡未来的住宅规划与发展趋势。

王才强：不论是办公、住宅、零售房地产，还是文化活动或绿化，我都希望能在一个地区内更好地融合起来。（陈来福摄）

王才强认为，未来住房必须能符合人们在住家附近工作和购物的需求，并提出了建造组合综合项目的构想。

“以往人们送孩子去上班地点附近的托儿所。在家办公就不一样了，他们会送孩子到住家附近的托儿所，中午在附近购物用餐，邻里的商业活动将会提高。人们也可能在住家附近办公，如咖啡座或共享办公空间，而不是到市区。如果家里有年长者，回家照顾家人更加方便。”

邻里的购物、用餐和办公需求料会增加，社区内的公共设施规划必须改变。

他说，政府在上世纪70年代和80年代曾在市区建造结合商店和组屋单位的项目，位于培英街（Bain Street）的百胜楼（Bras Basah Complex）是一例。

虽然目前有一些私人综合发展项目，但王才强指出，大部分新加坡人住在组屋区里，他们希望也能享有综合项目带来的便利。

他建议政府尝试建造更多这类组屋综合项目，不仅能符合未来的生活方式，也能带旺邻里商店的生意。

李乃佳：气候变化问题非常严重，我希望我们能走向绿化。这不只能改善我们的生活素质，也关系到我们后代的生活素质。（陈来福摄）

李乃佳也认为组屋综合项目有助小型商店的发展。

他指出，虽然网络购物非常方便，但许多人在冠病疫情期间体会到出门购物是重要的社交活动之一。小型商店业者虽然也能在网上销售，但他们不如大型企业般有专业人员经营网络业务，因此如果有组屋综合项目，将能为他们开创新天地。

本地私宅市场不乏综合项目，国浩房地发展的综合项目包括曲水伦庭（Lentor Modern），以及国浩时代城（Guoco Midtown）。

莊爱玲：政府各个部门都考虑到我们的将来，社区也一直在改善。组屋综合项目将是一个很有可造性的方向。（陈来福摄）

莊爱玲认为，综合项目符合老龄化社会的需求。

“有很多年纪较大的买家告诉我们，综合项目对他们来说有很大好处。因为他们年纪大了，可能不想驾车，综合项目与地铁站衔接，交通很方便。他们也不能走很长路程购物，提不了重物，住家楼下的商店或超市就很方便。”

她说，一些年长者健康情况不佳，可能须要接受治疗，若能到住家楼下的诊所看病将会非常方便。

规划社区应考虑 年长者心理需求

对年长者而言，住宿、购物、交通和各项生活需求近在咫尺最为理想，这些都是基本生活需求的硬件设施。王才强认为，规划社区时把年长者心理需求考虑在内极为重要。

“其实年长者出门买东西是个借口，出去活动活动，尤其遇到朋友或便利店老板，他们可以聊上半天。这对身体和心理健康都有帮助。”

他建议在住宅区内增添便利店，鼓励年长者出门社交。

李思德：我们的政府组屋区现在主要是由政府管理，希望未来能让各个区内的居民安排社区活动，让他们有归属感。（陈来福摄）

李思德认为，能促进年长者健康的“软件”非常重要，例如专为居民举办的活动。“我认为须要增加这类软件，这样年长者的晚年生活才会过得多姿多彩。”

据他观察，组屋区对各项公共设施和商店的规划已考虑到年长者的需求。他认为，如果能把年长者需求贯彻到私宅项目的规划上，即使屋契较短，也会获得年长买家的青睐。

许多人在孩子长大搬离家后大屋换小屋享受退休生活，但也有不少人喜欢留在居住多年的环境，不愿搬家。

李乃佳说：“很多上了年纪的人，在一个地方住久了，会对这个地方有感情。如果让他们搬去另一个地方，他们没有朋友和社会联系，会觉得孤单，还可能导致社会问题。我觉得结合社区的综合性趋势是很正面的发展。”

他也指出，西方国家的“退休村”概念不太适合新加坡，原因是本地的房地产市场情况与外国不同，无法全套照搬。新加坡可以按国人需求进行规划，实现“就地养老”。

“新加坡还没有退休村的原因之一是地价不便宜。即使有经济能力，但新加坡已经有很多房子，如果可以整合一下，例如把房子打造成社区关爱组屋，其实是一项挺不错的投资。人们还在工作时便可入住，当你步入老年时，需要一些帮助时，就可以改造房子。”

不仅年长屋主希望能改造房子来配合自己的生活作息，近年来许多人也因为居家办公和学习而必须调整住家内部设计。

综合项目地点优越 比一般私宅项目吸引人

莊爱玲说，居家办公并不是新鲜事，但在冠病疫情高峰时期，全家人必须同时在屋内工作和上课，才是让许多人觉得房子太小的主要原因。

“饭厅不单单是用餐的地方，既是办公室，也是课室，有时也是活动空间。很多人把饭桌移开，腾出空间做运动，所以空间的灵活度要很高。”

她说，现在国浩房地产在设计住宅时增加了饭厅的面积，让一家五口灵活使用。

买家选择房子时会考虑地点是否交通方便，附近有没有商场、食阁、学校等设施，因此衔接地铁站或巴士转换站的综合项目，比一般私宅项目更具吸引力。

根据李乃佳分析，许多人购房前先考虑房子是否靠近地铁站，与地铁站衔接的综合项目成了买家的首选。若这些房子价格不符合预算或没有求售的单位，才会选择离地铁站较远的项目。

一般上，离市区越远的房子，尺价越低；离市区越近的房子，尺价越高。李乃佳说，有了地铁带来的便利，原本计划住在市区的人，现在有更多其他选择。

李思德指出，本地的综合项目数量不多，估计共有约31万个非有地私宅单位，仍有待政府拨出更多靠近地铁站的地段来发展综合项目，以迎合市场需求。

距离市区较远的住宅区不再只是居住地点，也逐渐成为许多人的工作和休闲的地方。即使人们不一定要到中央区办公或购物，但专家认为市区依然有吸引力。

王才强认为，中央区除了是一座城市的商业中心，往往也是当地的文化中心，多数博物馆和剧场都坐落在市区。

李思德也认为中央区仍扮演重要角色，许多企业还是把主要的办事处设在市区内。一些企业可能在郊外的地点另设小型办公室，确保疫情恶化时，可让员工在不同地点上班避免交叉感染，公司继续照常运作。

“每个城市最重要的地方还是市中心，这不会改变。”

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【本文由国浩房地产呈献】