淡滨尼EC景丽轩昨推出 最小单位109.8万元起跳

位于淡滨尼62街的新执行共管公寓（EC）项目景丽轩（Tenet）星期六（11月12日）正式推出。

项目的三卧房加书房单位最小为893平方英尺，从109万8000元起跳，尺价相当于1230元。四卧房单位最小为1098平方英尺，从143万8000元起跳，尺价相当于1310元。五卧房加书房单位最小为1561平方英尺，从207万8000元起跳，尺价相当于1331元。

景丽轩由青建地产（Qingjian Realty）、三达利建筑（Santarli Construction）和喜敦控股（Heeton Holdings）合资发展，共有618个单位。

根据青建地产文告，景丽轩与预计2030年建成的跨岛线（Cross Island Line）淡滨尼北站只有约三分钟步行距离，离淡滨尼林荫大道公园（Tampines Boulevard Park）也仅一公里。

青建地产副总经理张郦缘说，公司向来重视发展EC项目，并一直推进EC的水平。像景丽轩就融入许多新技术及提供各类选项，让每个单位更符合现代家庭在生活、娱乐和工作方面的需求。

景丽轩示范展厅位于淡滨尼大街（Tampines Grande）7号，公众可通过预约方式从星期六起预览示范单位。符合条件的买家，可在11月28日前提交电子申请。